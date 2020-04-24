شيخ الأزهر يطالب الأمهات بوضع هذه الآية في المطابخ طيلة شهر رمضان

حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من الإسراف في الطعام خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنه يضيع الأموال بلا فائدة، ويعد مخالفة لأمر الله بعدم الإسراف والتبذير.

ووجه

خلال أولى حلقات برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، رسالة إلى الأمهات

، قائلًا: «أقول للأخت المشاهدة، اصنعي من الطعام ما يكفي لسد الجوع، واعلمي أن كل ما تبذلينه من جهد في إعداد الأطباق المعروفة ليس من الحكمة ولا من الشرع، وإنما هي عادات قديمة ضارة، وخاصة إذا ما رأينا الملابسات والظروف التي تحيط برمضان في هذا العام، وهي تفرض أمرًا آخر غير ما تعودنا عليه من قبل، وعليك أيتها الأخت أن تتذكري وأن تعدين طعامك في المطبخ كل يوم، أن تتذكري قوله تعالى أو ضعيها أمامك في لوحة، «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (31) من سورة الأعراف.