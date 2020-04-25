في ذكرى ميلاده.. تعرف على عبد الحميد السحار صحاب درب المهابيل

تحل اليوم الذكرى الـ107، لميلاد الكاتب الكبير عبد الحميد جودة السحار، الأديب والروائي وكاتب السيناريو، الذي أضاف الكثير للمكتبة العربية، فله نحو أربعين مؤلفا تراوحت بين الرواية والتاريخ الإسلامى والقصة القصيرة، كما كتب أفلاما للسينما، وأسند إليه منصب رئيس تحرير مجلة السينما عام 1973.

ولد السحار في القاهرة، فى ٢٤ فبراير ١٩١٣، وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة فؤاد الأول "القاهرة" في ١٩٣٧، وبدأ بكتابة القصة القصيرة التي نشرها بين مجلتى "الرسالة" لأحمد حسن الزيات و"الثقافة" لأحمد أمين، ثم كتب الروايات التاريخية، منها أحمس بطل الاستقلال، ثم أميرة قرطبة، واتجه لكتابة الإسلاميات، فكتب أبوذر الغفارى وبلال مؤذن الرسول وسعد بن أبى وقاص وأبناء أبوبكر ومحمد رسول الله والذين معه في ٢٠ جزءًا، الذي عرضه التليفزيون في مسلسل بعنوان لاإله إلا الله، وعيسى عليه السلام وحياة الحسين وحياة محمد، والحصاد والحفيد وأم العروسة اللذين تحولا إلى فيلمين وثلاثة رجال في حياتها وجسر الشيطان وفات الميعاد وقلعة الأبطال وليلة عاصفة وهمزات الشياطين وأنا الشعب، وبعد ثورة ١٩٥٢.

كانت لـ"السحار" إسهامات فنية فقدم فيلمين سينمائيين هما شياطين الجو وعمالقة البحار، وكان أول فيلم يكتبه وينتجه هو درب المهابيل ثم النصف الآخر وألمظ وعبده الحامولى ومراتى مدير عام وأم العروسة والحفيد ونور الإسلام، الذي كتب له السيناريو والحوار بالاشتراك مع المخرج صلاح أبوسيف، وشارك في سيناريو فيلم الرسالة بالاشتراك مع توفيق الحكيم، وعبدالرحمن الشرقاوى، وساهم في إنشاء لجنة النشر للجامعيين التي نشرت بواكير أعمال نجيب محفوظ.

وإذا كان السحار معروفا للجميع بأنه أديب وكاتب في الإسلاميات وقصص الصحابة والأنبياء إلا انه أيضا كان له باع طويل في مجال السينما منتجا ومؤلفا وكاتبًا للسيناريو.

فكتب وأنتج فيلم "درب المهابيل" عام 1955 الذي كتب قصته وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من نجيب محفوظ ومخرجه توفيق صالح والفيلم قام ببطولته شكري سرحان وبرلنتي عبد الحميد وتوفيق الدقن .

ثم كتب بعد ذلك العديد من الروايات للسينما منها: "شياطين الجو – النصف الآخر – ألمظ وعبده الحامولي – مراتي مدير عام – أم العروسة – الحفيد".

كما قدم أيضا روايات إسلامية للسينما منها " نور الإسلام" الذي كتب له السيناريو والحوار بالاشتراك مع صلاح أبو سيف مخرج الفيلم كما شارك في سيناريو فيلم الرسالة بالاشتراك مع توفيق الحكيم وعبد الرحمن الشرقاوي.