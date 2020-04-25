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أخبار العالم

ترامب: دول العالم تطلب منا مساعدتها بأجهزة التنفس

السبت 25/أبريل/2020 - 12:07 ص
ترامب
ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "هناك 184 دولة حول العالم تعاني من جائحة كورونا وهم يراقبوننا ويقدرون ما ننجزه".

وأضاف ترامب، خلال الإفادة الصحفية اليومية حول فيروس كورونا، "عدد من رؤساء دول العالم يطلبون مننا مساعدتهم بأجهزة تنفس صناعي".



وأعلن ترامب أنه وقع على قانون يقضي بتقديم مساعدات للشركات الصغيرة والمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا، يشمل حزمة مساعدات بقيمة 320 مليون دولار للعمالة.

وتابع ترامب "بنينا في الثلاث سنوات الماضية اقتصادنا ليكون الأقوى عالميًا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تشهد انخفاضًا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ببعض الولايات، مضيفًا "نجري الكثير من الفحوصات والاختبارات للتوصل إلى لقاح يمكنه القضاء على وباء كورونا".
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