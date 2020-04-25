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توك شو

محيي إسماعيل يكشف سبب رفضه العمل مع تامر حسني.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 02:44 ص
محي اسماعيل وتامر
محي اسماعيل وتامر حسنى
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حمزة شعيب
حل الفنان محيي إسماعيل، مساء الجمعة، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي  ببرنامج شيخ الحارة.

وعاد محيي إسماعيل لإثارة الجدل من جديد، حيث كشف عن سبب رفضه العمل مع الفنان تامر حسنى، قائلا:" طلب منى الظهور  كضيف شرفي معه ولكنى رفضت لان هذا لايليق بي".
 
برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، وذلك بسبب  تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد.

وانتقلت الإعلامية بسمة وهبة عقب إيقاف البرنامج إلى قناة ON.
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