زوجة أحمد اللواح: إطلاق اسم الشهيد على أحد المراكز الطبية ببورسعيد

كشفت السيدة أمل عرفة، زوجة الطبيب الشهيد أحمد اللواح المتوفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، أن محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان أكد أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد أحمد اللواح على أحد المراكز الطبية بالمحافظة.





وقالت خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، إن زوجها واجهة حالة صحية صعبة جدًا خلال إصابته بفيروس كورونا، مستطردة:" انتقلت العدوى إلى ولأبنتى.. ولكن أعراض إصابتى كانت أقل خطورة منهم وتعافت بسرعة".





ووجهت نصائحها للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والبقاء في المنزل والخروج للضرورة فقط.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.