طوارئ ببيطرى دمياط طوال شهر رمضان

صرح الدكتور ايهاب شكرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط ،بان المديرية تشن العديد من الحملات اليومية على المجازر في إطار خطة المديرية خلال شهر رمضان الكريم حيث تم مراجعة خطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحى بكافة المجازر بالتنسيق مع الوحدات المحلية للتأكد من صلاحيتها للعمل بكفاءة خلال شهر رمضان وما يترتب عليها زيادة فى عدد المذبوحات خلال هذه الفترة.





وأضاف أن جميع المجازر بمحافظة دمياط سوف تكون مفتوحه يوميا خلال شهر رمضان للتأكد من سلامة الذبائح ومدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى.





واشار انه سوف يتم عمل حملات مكثفة خلال على مدار شهر رمضان بالاشتراك مع مديرية التموين بدمياط ومباحث التموين للمرور على محلات بيع اللحوم الطازجه والمجمده وعلى المطاعم بصفه عامه وخاصه التى تقدم اللحوم والاسماك والتفتيش على المبيعات وسحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.





وأضاف أنه سوف يتم التنسيق مع المحليات ومباحث التموين لضبط اللحوم المذبوحه خارج المجازر وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.





واوضح انه سوف يتم المرور على ثلاجات حفظ اللحوم والاسماك بالمحافظة ومتابعه السجلات بها والتأكد من صلاحية المخزون السلعى بها من اسماك ولحوم، لافتا انه تم تجهيز غرفة طوارئ بالمديرية لتلقى الشكاوى تحت رقم “314132” خلال الاربعة والعشرين ساعة يوميا.