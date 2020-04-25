ابنة الشهيد أحمد اللواح: أخذت 8 عينات كورونا جميعها إيجابية.. وتعافيت اليوم

قالت إسراء اللواح، ابنة الطبيب الشهيد أحمد اللواح المتوفى بسبب إصابته بالعدوى من المرضى، إنها أجرت 8 تحاليل حول كورونا، وجميعها كانت إيجابية، قبل أن تجرى تحليلين أخيرين وكانت نتائجهما سلبية.





وأضافت خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية،: "قضيت 25 يومًا بالمستشفى وأخذت 8 عينات كانت إيجابية ثم كانت العينة التاسعة والعينة العاشرة سلبيتين ".





وأشارت إلى أنها كانت دائمة التواجد برفقة والدها، مستطردة: "والدى استقبل 3 حالات كانت مصابة بفيروس كورونا، واختلط والدى بحالة منهم، وواجه التعب يوم 23 مارس بارتفاع درجة الحرارة وآلام بالجسم قبل أن يرحمه الله".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.