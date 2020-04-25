أسرتها مصابة بكورونا.. طفلة تغني "افرحوا يا اولاد" من داخل مستشفي العزل بالإسماعيلية

استقبل المصابون بمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية ، شهر رمضان الكريم، بنشر حالة من الأمل، متمنين امتثال كل حالات المرضى للشفاء.





ومن داخل غرفة ٢١٦ بمستشفى أبو خليفة للعزل، حرصت أسرة بورسعيدية مصابة بفيروس كورونا المستجد، مكونة من اب وام وبنتين، علي أداء الأغاني الرمضانية والمبهجة، وسط فرحة الطفلتين بحلول الشهر المعظم.





وظهرت الطفلتان في الفيديو، ممسكتين بالفوانيس في مشهد يوحي بالأمل والفرح، وهو ما جعل الأطقم الطبية داخل المستشفى تحرص على توفيرها لإسعاد الأطفال بشتى الطرق.





وأصيبت الأسرة بكامل أفرادها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهم من محافظة بورسعيد الي مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية.





تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ابو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية تزينت بالزينة الرمضانية مع بداية شهر رمضان، وحرص العاملون علي المشاركة في اعمال التزين، لاستقبال الشهر الكريم.