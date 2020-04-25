المشكلة كانت في المجموع.. وزير المالية: كان نفسي أكون مهندس.. فيديو





وأضاف "معيط" خلال لقائه في برنامج "البنائون" المذاع على قناة "المحور" أنه قدم أوراقه للفنية العسكرية وتم قبوله بعد خوضه للإختبارات، ولكن ضغط من والدته عليه لكونه الابن الوحيد لها تراجع عن الاستمرار في الكلية والانتقال الي كلية التجارة.





وأوضح وزير المالية، أن بعد دخولة كلية التجارة تفوق في الدراسة، وتم تعينيه معيدا بها، ثم استكمل العمل في السلك الأكاديمي، وحياته اصبحت في هذا المجال بعد ان ثبت نجاحة في كثير من الاعمال.





وشدد على أن والدته كانت الشخص الذي يدعمه ويشجعه طوال الوقت وكانت سبب في كل نجاحاته التي حققها، خاصة انه يعمل بكل نصائحها وهي كانت السببب في تغير الكثير من المراحل في حياته.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه كان يحلم الالتحاق بكلية الهندسة عندما كان طالبا في الثانوية، متابعا : "كان نفسي اكون مهندس وادخل كلية الهندسة ولكن مشكلتي كانت في مجموع التنسيق".