AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المشكلة كانت في المجموع.. وزير المالية: كان نفسي أكون مهندس.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 12:30 ص
معيط
معيط
Advertisements
كريم الخطيب
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه كان يحلم الالتحاق بكلية الهندسة عندما كان طالبا في الثانوية، متابعا : "كان نفسي اكون مهندس وادخل كلية الهندسة ولكن مشكلتي كانت في مجموع التنسيق".

وأضاف "معيط" خلال لقائه في برنامج "البنائون" المذاع على قناة "المحور" أنه قدم أوراقه للفنية العسكرية وتم قبوله بعد خوضه للإختبارات، ولكن ضغط من والدته عليه لكونه الابن الوحيد لها تراجع عن الاستمرار في الكلية والانتقال الي كلية التجارة.

وأوضح وزير المالية، أن بعد دخولة كلية التجارة تفوق في الدراسة، وتم تعينيه معيدا بها، ثم استكمل العمل في السلك الأكاديمي، وحياته اصبحت في هذا المجال بعد ان ثبت نجاحة في كثير من الاعمال. 

وشدد على أن والدته كانت الشخص الذي يدعمه ويشجعه طوال الوقت وكانت سبب في كل نجاحاته التي حققها، خاصة انه يعمل بكل نصائحها وهي كانت السببب في تغير الكثير من المراحل في حياته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عايز أكون سفير .. الحاصل على المركز الأول بسوهاج بتحدي القراءة العربي

المالية: توفير 4 مليارات جنيه للصحة لمواجهة كورونا

وزير المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. ويؤكد: استمرار دعم الكهرباء والبنزين وأنبوبة البوتاجاز

وزير المالية: أنفقنا 30 مليار جنيه من أصل 100 مليار لمواجهة كورونا

محلمتش بإني أكون وزير.. محمد معيط يكشف تفاصيل عن حياته.. فيديو

ترشيحاتنا

حتى 3 فجرا.. السعودية تسمح بعودة بعض الأنشطة التجارية خلال رمضان

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب غادة عادل

إصابة زوجة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

أهم الأخبار .. القصة الكاملة للقبض على سما المصري .. ووقف إطلاق النار باليمن

أيوا عارفين.. عصام كاريكا يفضح مقلب رامز جلال

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة