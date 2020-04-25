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توك شو

مش حابب يشوفني.. مواطن يحرج وزير المالية في مناسبة: لما بشوفك بتنرفز

السبت 25/أبريل/2020 - 12:32 ص
معيط
معيط
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه كان في إحدى المناسبات الاجتماعية وتحد ث مع شحض وقال له: " أنا لما بشوفك بتنرفز". 

وأضاف الدكتور محمد معيط خلال حواره التليفزيوني في برنامج " البناؤون" المذاع على قناة "المحور" الفضائية,: " ده نموذج من الناس اللي مش حابب يشوف ووزير المالية ولا حابب يسمعه"؛ مشيرا إلى إنه فخر له أن يكون الوزير ابن الرجل البسيط الذي يكون من أسرة كادحة.


وطلب معيط رسالة من شباب مصر  الا يفقدوا الأمل وأنهم يستطيعون تولي المناصب الكبرى إذا أخلصوا في عملهم.


وتابع: أنه لم يتخيل أو يتصور في السابق انه يتولي منصب وزير المالية في يوم من الأيام ولكن العمل والاجتهاد هو الدافع في الوصول.


وأوضح: أنه لم يحلم بمنصب وزير المالية مشيرا الى ان جميع الاحلام يمكن تحقيقها بالإخلاص في العمل.


وأشار إلى أنه لابد أن يكون لدي الشباب أحلام يريد تحقيقها والعمل عليها بإخلاص واجتهاد, موضحا أن الله سبحانه وتعالى قادر على تحقيق جميع الأحلام بسهولة تامة.
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