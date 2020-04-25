التعليم : آخر موعد لتسليم أبحاث طلاب المدارس 15 مايو

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، العديد من الاستفسارات الخاصة بموعد تسليم المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي ، والتي سيتم على اساسها تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.
وقد حرصت وزارة التربية والتعليم خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على الرد على اولياء الامور ، حيث قال : لابد للطالب أن يقوم بتسليم المشروع البحثي في موعد اقصاه 15 مايو 2020 .
وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن عناصر المشروع البحثي الصحيح تتكون من: (العنوان، المقدمة أو الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم نشر فيديو توضيحي لكيفية نشر البحث على المنصة أو من خلال المدرسة وذلك أول مايو القادم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه بإمكان الطالب العمل على المشروع البحثي بمفرده أو مع مجموعة من زملائه (بحد أقصى ٥ طلاب).