AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم : آخر موعد لتسليم أبحاث طلاب المدارس 15 مايو

السبت 25/أبريل/2020 - 01:01 ص
طلاب المدارس
طلاب المدارس
Advertisements
ياســـمين بدوي
تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، العديد من الاستفسارات الخاصة بموعد تسليم المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي ، والتي سيتم على اساسها تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.

وقد حرصت وزارة التربية والتعليم خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على الرد على اولياء الامور ، حيث قال : لابد للطالب أن يقوم بتسليم المشروع البحثي في موعد اقصاه 15 مايو 2020 .

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن عناصر المشروع البحثي الصحيح تتكون من: (العنوان، المقدمة أو الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم نشر فيديو توضيحي لكيفية نشر البحث على المنصة أو من خلال المدرسة وذلك أول مايو القادم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه بإمكان الطالب العمل على المشروع البحثي بمفرده أو مع مجموعة من زملائه (بحد أقصى ٥ طلاب).

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن نظام المشروعات البحثية هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المشروعات البحثية ستحدث تغييرًا جذريًا في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب سنوات النقل..البيان كامل

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

وزير التعليم : موضوعات الأبحاث المطلوبة لها مرجعية في كتاب المدرسة والمكتبة الرقمية

متى ستعلن المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الدمج والمنازل ؟ .. وزير التعليم يجيب

وزير التربية والتعليم يوجه رسالة مهمة لأولياء الأمور

اضغط هنا.. قوالب جاهزة لمساعدة الطلاب على إعداد المشروع البحثي

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون والليمون معا؟

ترامب يتراجع ويكشف حقيقة مطالبته بحقن مرضى كورونا بالمطهرات

اتدفن بأفرولي.. لحظة استشهاد المنسي تدفع الاختيار للمقدمة

أخبار رامز جلال.. غادة عادل أولى ضحاياه.. الفنان يتابع برنامجه في الحجر الصحي.. وعصام كاريكا يفضحه

مدحت شلبي يتفوق على ميس حمدان في إعلان للملابس

بـالأسماء.. خسائر جيش مصر الأبيض في تزايد.. 76 مصابا بـ كورونا توفى منهم 5

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. يسرا تثير الجدل والجمهور: أحلى عروسة

بملابس ضيقة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة