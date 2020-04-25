لطلاب تربية طنطا.. احصل على جميع المحاضرات لكل الأقسام عبر هذا الرابط

تواصل كلية التربية بجامعة طنطا، تقديم مقرراتها عبر الموقع الرسمي للجامعة لجميع أقسامها لجميع الفرق الدراسية قبل انتهاء نشر المحاضرات يوم 30 أبريل المقبل، وذلك عبر هذا الرابط.





http://e-learningcenter2.tanta.edu.eg/edu-moodle/course/index.php





وكانت قد قدمت الجامعات المصرية تحركا سريعا وناجحا في كل ما يخص وضع آليات منظومة التعليم عن بعد وتطبيقها بشكل عملي وسهل للطلاب، فشهدت الكليات إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية جديدة، وإطلاق مجموعات للفرق على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية الوصول، وأخيرا إنشاء ستوديوهات لتسجيل المحاضرات بالفيديو.





وفي هذا السياق قال الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة عملت على دعم منظومة التعليم عن بعد، من خلال تقديم المقررات عبر تطبيق للهاتف المحمول ليسهل على الطلاب مشاهدة وتحميل المحاضرات كما يسهل على أعضاء هيئة التدريس التواصل مع الطلاب، حيث تم ربط المنصات التعليمية وصولا إلى إطلاق التطبيق.





وأكد "سبع" أن الجامعة تقوم بنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية وإعادتها على مدار 24 ساعة، كما أنها تواصلت مع قناة الدلتا لإعادة إذاعة المحاضرات لأبناء القرى الذين لا يملكون خدمات الإنترنت.



