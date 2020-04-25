البرهان يتهم أحزابا سياسية بمحاولة اختراق الجيش السوداني

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، في حوار مع التلفزيون السوداني، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما يثار بشأن محاولات تغلغل أحزاب وتنظيمات سياسية في المنظومات الأمنية والمؤسسة العسكرية: "بعض الجهات (لم يسمها) تحاول أن تتصل وتتواصل مع بعض منسوبي المؤسسات العسكرية".





وأضاف "نلاحظ أن هناك خلايا لبعض الأحزاب في الجيش، وكل الانقلابات التي جرت في السودان لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها".













وبشأن محاكمات رموز النظام السابق قال: "هناك جهات عدلية منوط بها فتح البلاغات وجمع الأدلة وإجراء العمليات القانونية الرسمية".





وبحسب وكالة "سبوتنيك"، من المقرر أن يتحدث البرهان في اللقاء، الذي يبث كاملا غدا السبت عن لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تضمن الإعلان الترويجي سؤال المحاور عن طبيعة اللقاء وحجب رد رئيس مجلس السيادة.





وتلقى البرهان في وقت سابق من اليوم، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعرب فيه عن تمنياته للسودان وشعبه كل تقدم واستقرار.





كما تطرق الزعيمان خلال اتصالهما الهاتفي، لقضايا التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية.