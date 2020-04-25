ننشر أسعار الدواجن اليوم السبت 25-4-2020

يقدم موقع صدى البلد لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم السبت 25 أبريل 2020.



أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 27 و28 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء "الساسو" سعرا يتراوح ما بين 40 و42 جنيها.وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 11.50 جنيه إلى 13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 5 جنيهات.وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 38 و40 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 10 جنيهات، والمولر "عمر يوم" 18 و19 جنيها.