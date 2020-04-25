توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 25 أبريل إلى الجمعة 1 مايو

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.

وإليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 25 أبريل الى الجمعة 1 مايو 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

يسجل هذا الاسبوع حدثيين فلكين الاول هو انتقال كوكب عطارد الى برج الثور كما تعرفون فان كوكب عطارد هو كوكب الفكر والدكاء الكلام، الكتابة، التحليل، المنطق، الحركة، الصداقة،ومسؤول عن الاتصالات والمواصلات .





وخلال هذه الفترة اي الفترة التى سوف يكون فيها كوكب عطارد في برج الثور يشعر مواليد برج الثور بقوة الفكر والتركيز والرغبة في الدراسة والمطالعة واجراء اتصالاتهم.

وأضافت ويستفيد معهم في ذلك مواليد الابراج الترابية الاخري و المائية اي العذراء و الجدي و السرطان و العقرب و الحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه هذا الكوكب ساعة ولادته في برج الثور



الحدث الفلكي الثاني هو تراجع كوكب بلوتو فى برج الجدي في فترة تراجع كوكب بلوتو الكوكب الذي يتحكم بعالم ما وراء الحياة و كوكب

السيطرة و التطرف والجنس ، علينا أن نتوقع تصرفات متطرفة من الأشخاص الذين نتعامل معهم وهذا يشمل جميع الأبراج وجميع الأشخاص

اذا كرهنا انسانا معينا فان كرهنا اليه يزداد . يحاول البعض منا أن يفرض رأيه بالقوة على الغير، أثناء تراجعه يؤثر بشكل مباشر على مواليد برج العقرب ومواليد البرج الموجود فيه أثناء فترة التراجع.



بالنسبة الى حركة الكواكب الزهرة في برج الجوزاء المشتري في حركة امامية في برج الجدي ما يعطي فرص مالية كبير لمواليد برج القوس من العشرية الثالثة سواء من خلال عمل مشروع جديد او ترقية فى العمل المريخ في حركة امامية فى برج الدلو زحل في بيته برج الدلو مما يعطي حظوظ كبيرة لمواليد برج الاسد عموما خاصتا المولدات في العشرية الاولي لارتباط قريب سواء خطبة او زواج بالاضافة الى وجود الشمس في العشرية الاول من برج الثورما ينعكس سلبا صحيا علي مواليد الجوزاء والقوس.



تشهد بداية الاسبوع وجود القمرفي برج الثور المائي بعدها يوم الاحد ينتقل القمر الى برج الجوزاء بعد إرهاق وتعب الايام الماضية تبدو حيويتك في أوجها وتبدي الآن استعدادًا للقيام بالنشاطات الصعبة والمستحيلة . كما تعمل بانتظام دون تلكؤ أو مماطلة وتسير بخطى ثابنة نحو الامام مصممًا على اجتياز العقبات بجرأة فاضحة ومتأكدًا سير الأمور بشكل طبيعي وسهل وتكون الايام الثلاثاء والاربعاء والخميس ايام ارباح لمواليد برج الجوزاء بتواجد في بيت المال الخاص بكم يا مواليد الجوزاء .



بعدها ينتقل القمريومي الثلاثاء والاربعاء والخميس الى برج السرطان المائي الذي بالمناسبة ستكون له فرص وارباح مالية فى نهاية الاسبوع مع والقمر فى برج الاسد الذي هو بيت المال بنسبة لمواليد السرطان وبعدها مع نهاية الاسبوع ينتقل القمر الي برج الاسد الترابي ليكون بداية جديدة للاسد بعد كل الصعاب التى كان يعشيها الفترة الماضية خاصتا على الصعيد الصحي والنفسي .





:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

انفراج وتقدم ملموس وتعاطف كبير تحصد الدعم والنجاح الباهر بعد مراوحة وركود تشتد عزيمتك وترتفع معنوياتك وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاحا بارهرا مع وجود القمر في برجك ما يجعلك تحتل مركزًا جيدًا فتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل كما تسهل اللقاءات والمصالحات ويعود السبب الى انهماكك بالتحضيرات وإعادة الحسابات وتصحيح الاتجاه الرئيسي لتطلعاتك. تتميز بالنظرة المهنية للأمور وبالقدرة على استيعاب الاحداث والعمل السريع لاحتواء المشاكل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

وجود الزهرة في الجوزاء بيتحدث عن مشاريع شخصية سوف يطمئن بالك لحصولك على تفاهم من الحبيب كما تحصل منه على وعد بالزواج او الخطوبة وللمتزوج بانتظاره خبر مفرح سفر شراء بيت او مولود جديد.

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

بالرغم من انتقال الشمس الى برجك الا انك سوف تمر ببعض المتاعب او تقوم باخطاء كبيرة في العمل بسبب وجود القمر في الحمل وعدم قدرتك على التركيز كما تشير بداية هذا الأسبوع الى احتمال ظهور خلافات ومسائل شخصية أو مهنية ضاغطة. قد يتعلّق القلق بأحد الوالدين أو قد يكون سببه اضطراب مهني. وفي كلتا الحالتين تشعر بالضغوط تتراكم والأعصاب تتوتر والجو يشحن بالغموض. يكون أسبوعًا حاميًا حيث ترتفع خلاله حدّة المواجهة وتشتدّ الضغوط على أنواعها. تنافر فلكي واضح مع طاقتك بسبب القمر العملاق في برجك ولهذا السبب عليك اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية نفسك وأعمالك وأشغالك من الخطر.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تزدهر العواطف وتقوى الروابط وتكون الاجواء اكثر دفئا وحنانا ويسلط الأضواء على علاقاتك الشخصية ويجلب السعادة والفرح الى عقر دارك ممكن تفرح لزواج أو خطوبة أو لولادة أو حتى لانفراج مسألة شخصية كانت عالقة.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تنتظرك مفاجآت واخبار سارة مع كل خطوة تقوم بها في بداية هذا الاسبوع من المتوقع ان تستمتع باوقات مميزة وان تحصد انجازات مهمة مع تواجد القمر في برج الحمل الصديق فتقضي اوقاتا مليئة بالانسجام والنجاح والحظ الجيد أنت مبدع ومتفوق تتربع على عرش المفاوضات السياسية والتجارية. تستعيد قدراتك الدبلوماسية وتصبح عنصرًا ضروريًا وملحًا في معظم التحركات. يقدم لك القدر عونًا كبير ويسمح لك بإبراز أقوى ما لديك من قدرات وميزات. هذا أسبوع غني بالفرص الذهبية سواء كانت عاطلًا عن العمل، موظفًا ، او صاحب عمل حر.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في برجك يحملك الى اجواء رومنسية وتعيش لحظات لا تنتسى وتطل على فترة حافلة بالمستجدات واللقاءات الحارة والاوقات السعيدة والممتازة تقوى مخيلتك وقدراتك الخلاقة وتحقق ذاتك الوقت ملائم للعلاقة الرومنسية ولتعزيز الروابط.



برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

اسبوع فعال جدا تعمل الامور لصالحك مع وجود الشمس في بيت الدعم في الثور هو بيت الاصدقاء والتأييد على مختلف الاصعدة بالاضافةhالقمر والشمس في الثور لكن بالرغم من الاجواء الايجابية ممكن تشتد عليك الظروف القاسية يومي الاحد والاثنين تحت تاثير القمر من برج الجوزاء في عقر دارك في بيت المصاعب ما يفرض عليك تصليحات والتزامات تجاه الاه ترتيب تحسين وتنظيم مسائل عائلية ومنزلية حاول ان تكون مرن وابتعد عن المزاجية او الاستفزازات يتبدل المشهد الفلكي بين الثللاثاء والخميس ثلاثة ايام من الدعم والمساعدة تحت تاثيرالقمر من برجك فيكون هناك التقدم الاخبار الحلوة والسارة والمصالحات والانجازات كل ها الامور الذي انت بحاجة اليها من المفروض ان تنجح مطلوب منك تكون ذكي وتتصرف بسرعة لا تكتف يديك وحاول ان تنهي كل الاعمال الصعبة قبل يوم الجمعة ينتقل القمربرج الاسد قد تطرأ مسؤوليات وامور روتينية نظم امورك وانطلق بهدوء.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

يحمل هذا الاسبوع مواجهة من كوكب الزهرة المعاكسة لبرجك من الجوزاء ممكن يسود الغضب أو بعض الفوضى قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الرقة والليونة والتصرف بموضوعية ممكن تصادف خيبة امل على الصعيد العاطفي



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

اسبوع مهم اسبوع يجب ان تأسس فيه لمشروع او لخطة جديدة هناك تقدم تنويع وظروف تقطف نتائجها الجيدة الاحد والاثنين القمر في برج الجوزاء الصديق يسمح لك ان تتكلم بذكاء وتتوصل الى اوضاع مهنية مرضية من خلال الكلمة الجو الفلكي يقدم لك سرعة بديهة سرعة خاطر احكي ناقش بالامتحانات والمفاوضات لان كفاءاتك عالية لكن يجب عليك الانتباه من الثلاثاء الى الخميس بتواجد القمر فى برج السرطان فتتأثر مزاجيتك وتدخل في لعبة المعنويات والعواطف السلبية الاجواء مغيمة متقلبة تحمل ضغوط متنوعة ممنوع المراهنة على الحظ انتبه وحاذر من المشاكل الخاصة والشخصية والاعطال المنزلية والضغوط الصحية والجدال مع العائلة كن حذر جدا جدا اضبط انفعالاتك ولا الوضع السلبي يشوش عليك حياتك بالعكس يجب ان تحول التاثيرات الفلكية لمصلحتك لتقوية الروابط وحل المشاكل الجمعة يوم لتعويض عن الزعل وتعب الايام الماضية من افضل ايام الاسبوع القمر في برجط يجعلك انسان مميز وقادر على تحقيق ما تريد قادر ان تنجح وتحصل على الاخبار السارة وتفرح بنوعية الوقت الايجابية.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

يرافقك مناخ عاطفي ممتاز في هذا الاسبوع الجيد على الصعيد العاطفي, علاقة مشوقة تشق طريقها الى قلبك كوكب الزهرة في الجوزاء الصديق يتحدث عن رومنسية وحب







برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

بداية اسبوع ايجابية مليئة بالاخبار الجيدة والرابحة اسبوع كامل متكامل اسبوع داعم الشمس موجودة في بيت الامنيات بيت الطموحات بيت الاحلام بيت النجاحات المختلفة والتجارب الجديدة الناجحة والخطط التي توصلك للاهداف يمكن ربح مادي ومعنوي انطلاقة سريعة وفعالة الاحد والاثنين فى برج الجوزاء في بيت النجاح على الارجح سوف تفرح بمكافأة ومكاسب مالية وبالتالي في دعم كبير من الشمس في الثور في باب جديد عتبة جديدة وفرحة كبيرة بين الاثنين الخميس القمر في السرطان المائي الصديق يقدم لك دعم وكفاءات للمبادرة بعمل جديد فانت تملك قوة فكرية جسدية وعقلية مهمة قادر ان تدافع عن حقك وتحصل على ما تريد بكل سهولة احكي ناقش ولا تقبل بشروط لا تناسبك تنقلب الامور ضدك مع انتقال القمر الى برج الاسد اي الىبيت المصابع حاول ان تكون موضوعي وتعامل مع الامور بكل تجرد وابتعد عن المشاكل والعواطف الحساسة وتعامل مع الظروف بشكل منضبط ولا تجعل الامور تتأزم

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

يتعكر المزاج العاطفي مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الجوزاء فتصطدم ببعض العراقيل او تنسحب من ارتباط خطوبة او زواج وتتمسك بموقف عنيد قد يخلق لك المتاعب قد يكون من الافضل التغاضي عن السلبيات والإساءات





:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يعتبر وجود الشمس فى برج الثور فلكيا معاكس جدا مايسبب فارغ من الحظوظ يحمل تراجع وخسائر مادية ومعنوية من الافضل ان لا تاخذ اي قرار او توقع على اي ورقة نصيحة الميزان ابتعد عن نوبات العصبية المفاجئة تأثيرات فلكية معاكسة اولها القمر في السرطان والشمس في برج خصمك الثور ما يعني معاكسات كبيرة وسلبية خيبة امل حزن وتراجع خسارة مشاكل توتر احباط هذه هي نوعية الوقت ابتعد عن المغامرات واكتفي بالاعمال الروتينية وانتبه للامور الصحية للاوراق الثبوتية للمعاملات للالتباسات ومن المحتالين لكن ابتداء من يوم الاحد ينتقل القمر الى برج الجوزاء الصديق ما يعني ان الاشارة الخضراء في ملعبك ودعم الكواكب يصب في مصلحتك سوف تجد حلولا للامور العالقة وتسمع اخبار ايجابية تتعلق بعلاقة ارتباط او عقد مهني او مسألة قانونية انفراجات تقدم نوعية جديدة بالعلاقات وترى الامور على حقيقتها نهاية الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الاسد احتمال تفكر في ترتيب امورك المالية بعض الاوراق بعض الفواتير بعض المصاريف او مدخول ايضافي ما يعني ان الفلك يقدم لك دعما معنويا وماديا.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يحمل اليك هذا الاسبوع السعادة والنجومية والإشراق لتحطم الرقم القياسي بسحرك وحضورك ما يضمن نجاحًا في المجال العاطفي ما يجعلك تفكر جديا بالارتباط وتحويل مسار العلاقة الى الافضل.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

اسبوع متطلب يجب ان تعمل بهدوء وتأني وعن سابق دراسة وبدون عشوائية ان وجود الشمس في الثور في بيت الاهل والاولاد وبيت الصحة ما يعني علامات استفهام صحية ومهنية ويجب ان تفكر جديًا في وضعك المالي بوضعك الدراسي بوضعك النفسي الاكاديمي كل هذه الامور بحاجة الى اعادة تقييم لكن انتبه من الاحد والاثنين من القمر فى برج الجوزاء من اسوأ ايام الاسبوع وبالتالي تختفي الطاقة ويكون الجو فارغ من الحيوية كما ستمر بحالة احباط تعب وتراجع صحي زعل حزن انفصال فترة مخيبة للامال تجنب فيها اتخاذ القرارات وتجنب الخطوات الكبيرة خصص هذه الايام لتقوي نفسك ومعنوياتك تعود وتستقوي يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر في برج السرطان الصديق وتمضي عطلة اسبوع مميزة تشعر بالقوة والايمان بالذات والثقة بالنفس وترى الامور على حقيقتها وتنطلق بخطوات جديدة افكارك واضحة والضؤ اخضر بالاتجاه الذي تريده فتتوضح الامور العالقة.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

يجب عليك ان تترك الامور للقدر دون البحث والتدقيق كما عليك الابتعاد عن الاوهام وان لا تفقد الثقة بمن تحب بالنسبة للعازب قد يصعب الحوار وتشتد النقاشات الحامية وتشعر بالخيبة او تعاني من صدمة عاطفية.

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تدعمك الاجواء الفلكية وتتناغم معك لتجعلك الاكثر حظا تحقق تغييرا سعيدا وتتلقى خبرا ممتازا وعرضا مهما كما يطرأ ما يتيح امامك فرصة للسير على درب حياة جديدة انه اسبوع استثنائي يجعلك توظف مواهبك وقدراتك وتتقدم بخطى ثابتة نحو تنفيذ الامال بحيث تحتل مركزًا جيدًا وتتميز بالنظرة المهنية إلى الأمور وبالقدرة على استيعاب الاحداث والعمل السريع لاحتواء المشاكل. يبرز حسّك بالمسؤولية وترأس مجموعة معيّنة.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تعيش هذا الاسبوع اوقاتا شيقة وتنهمر عليك علامات الحب والاعجاب بحيث تلتقي بمن تحب وتعيد الى الذاكرة اياما جميلة ولت تبرز مزاياك وتترك اثرا مهما على الناس الذين تلتقيهم وتكون الأجواء مؤاتية لتصحيح الأوضاع والمصالحة والتقرّب من الحبيب وتعميق جذور العلاقة وتخطّي مراحل مهمة. لن تخيب أعمالك إذا كنت تسعى الى تطور الروابط وتحقيق الأهداف المرسومة لها.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

اسبوع ناجح يضعك تحت الاضواء ويدعمك مئة بالمئة لتقرر بطريقة مستقلة وتقلب الامور لصالحك ان وجود الشمس في بيت الاحباء تسلط الضوء على محبة الناس لك الاحد والاثنين القمر في الجوزاء يقع في النقطة الاعلى من برجك احتمال ان تكون امام امتحان لكن الظروف الفلكية سهلة ومتعاونة معك تدعمك في المكان والوقت المناسب يكون بانتظارك فرصة دسمة جدا لتصل الى ما تريد من تحقيق اهداف بين الاثنين والخميس تحت تأثير القمر من برج السرطان الصديق يقدم لك النجاح والمساعدة لتصل الى شط الامان ثلاثة ايام للمساعدات والاحتفالات القمر يضوي على حسناتك وعلى خصالك الحلوة الوفاء والاخلاص والدعم والمحبة الجمعة ينتقل القمر الى الاسد الى اضعف نقطة بالنسبة لبرجك فتشعر بالخيبة والضعف والملل والحزن ايام غير مناسبة لاتخاذ اي قرار او اي مشروع اكتفي بالامور السهلة وانتبه لصحتك ومن المحتالين.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

اسبوع ممتاز يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك أما إذا كنت عازبًا فهذه هي فرصتك لإنهاء فترة العزوبية والارتباط رسميًّا.

برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

بداية جيدة لهذه الفترة المتعبة مهنيا شخصيا وماليا وكل بيتعلق بك وبعائلتك والامور المنزلية لكن القمر في الجوزاء يومي الاحدوالاثنين يعطيك الجرأة والتمرد كما يحمل ايجابيات كثيرة لتنطلق نحو الحل نحو تسوية او مصالحة الفلك الى جانبك سواء في العمل ام في المبادرات المهنية والمالية الحظوظ قوية تجعلك تختبر امور جديدة فترة ناجحة وموفقة الثلاثاء والاربعاء والخميس من اسوا ايام الاسبوع انتبه من تأثيرات الفلك من برج السرطان كما ان وجود الشمس في الثور تضوي على نقاط ضعفك وعلى نفسيتك كما تسلط الضؤ على مسائل مهمة عائلية واجتماعية في صراع بين الواجبات العائلية وبين المسائل والمسؤوليات المهنية والادارية والعامة في ضغط في توتر في انزعاج في ثورة في بداخلك عم تغلي لذلك مطلوب منك ان تخفف العناد والتمرد تنازل قليلا صحح الاغلاط وانهي اعمالك على اكمل والجمعة تسترجع طاقتك والثقة بالنفس وتمضي عطلة اسبوع بشكل سلس ومفرح نشاط دعم ترتاح فانت بحاجة الى ادخال البهجة والفرحة لمعنوياتك من خلال اصدقاء من خلال بعض النشاطات العائلية والاجتماعية اسبوع موفق عزيزي الدلو

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في برج الجوزاء الصديق يبشر بفترة عاطفية ممتازة تقوى مخيلتك وقدراتك الخلاقة وتحقق ذاتك ان نوعية الوقت مناسبة للعلاقة الرومنسية كما تسمح لك بالتمتّع بالعلاقات السعيدة مع العائلة والشريك.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

انت موجود ضمن فترة زمنية داعمة رابحة ومثمرة على كافة الاصعدة ذكي نشيط اكثر من غيرك ديناميكي ومبدع الاحد والاثنين القمر في الجوزاء يحذرك الفلك انتبه لاغراضك دافع عن حقك تابع امورك بنفسك شخصيا اوراقك مسائل قانونية معاملات امور مالية ومصرفية بين الثلاثاء والخميس فترة مميزة من افضل ايام الاسبوع واجملها بتواجد القمر في برج السرطان والشمس بالثور الصديق ما يعني ابواب الطموحات ابواب الامال التفاؤل كل الابواب مفتوحة في وجهك تجارب جديدة وامور على ذوقك تحقق الاحلام لذلك تجرأ وطالب بحقك ثلاثة ايام مشجعة جدا حاول ان تنهي كل الاعمال الصعبة رفه عن نفسك بالزيارات والتنقلات وحتى سفر قصير تشحن نفسك بالمعنويات والارادة الصلبة يتبدل المشهد الفلكي وتكون عطلة الاسبوع دقيقة بسبب انتقال القمر الى برج الاسد الناري اي الى البيت العاشر ما يعني المزيد من التحديات انتبه الى كلامك انهي اعمالك بدقة وفكر بذكاء كي لا تخسر ثقة المسؤولين وتفقد موقعك المهني.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

رغم التحديات التي يسببها كوكب الزهرة من برج الجوزاء المواجه لبرجك لن تكون الأجواء سلبية وسوف تحافظ على استقرار العلاقة بالحنان والدلال والدعم الذي تقدمه للحبيب

