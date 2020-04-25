قفازات مواجهة كورونا تعلق " زينة شهر رمضان " بشارع بالسويس

قام مواطنون بمحافظة السويس اليوم في اول أيام شهر رمضان بتعليق قفازات مستعملة خاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا الي " زينة شهر رمضان " احتفالا بالشهر الكريم.





وقام المواطنون بوضع قفازات مستعملة " زينة رمضان " داخل أحد الشوارع بوسط المدينة داخل حي السويس في محافظة السويس.





وأكد السكان بالمنطقة السكنية، أن القفازات التي تم تعليقها مستعملة، وهي من مخلفات محلات تجارية متواجدة بالشارع الذي وضعت داخلة زينة شهر رمضان.





وأشار السكان، ان الهدف مما قام به مواطنون هو التعبير عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان الذي يتواكب مع جائحة كورونا.