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توك شو

بعد عرض الاختيار ... خالد أبو بكر يروي كواليس التصوير داخل "طائرة تسليم عشماوى"

السبت 25/أبريل/2020 - 02:57 ص
المنسي
المنسي
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عبد الخالق صلاح
كشف خالد أبو بكر، تفاصيل وكواليس تسجيله مع الإرهابى الهارب "هشام عشماوى" وهبوطه من الطائرة، بعد القبض عليه فى ليبيا والإتيان به إلى القاهرة، والتصوير داخل الطائرة التى أعادت الإرهابى الهارب، قبل أن يتم تجسيده في مسلسل الاختيار الذى انطلقت أولى حلقاته مساء أمس الجمعة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن جهاز المخابرات العامة قام ببطولة كبيرة في عملية نقل الإرهابى هشام عشماوى من ليبيا، مضيفًا: أملك تفاصيل عن زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى قلب ليبيا بطائرة مدنية ومعها طائرة عسكرية وبرجال وسواعد مصرية.. هناك تفاصيل اكثر في هذه الرحلة ولكن الضوابط تمنعنى من الحديث عن ذلك.. ولكن رجال المخابرات نرى عملهم ولا نرى أسمائهم أو اشخاصهم.. إنهم يقدمون  بطولات كثيرة سنرويها للأجيال فيما بعد  إذا شاء لنا ذلك".

وأكد أن التاريخ لن ينسى لرجال المخابرات العامة المجهود الكبير الذى يقومون به، مضيفًا :"القوات المسلحة سخرت جهود كبيرة جدًا لإخراج مشهد تسليم عشماوى بهذا الشكل".

وواصل: "تامر مرسى تحدث لى وقال سنقدم مشهد مسلسل تسليم عشماوى في مسلسل الاختيار، وقال سنحكى الواقع كما هو، وسيتم التصوير في نفس المطار ونفس الطائرة.. وبالفعل القوات المسلحة وفرت كل الإمكانيات وصورنا في نفس الطائرة التي نقلت هشام عشماوى".
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