3 تكفي.. تعرف على فوائد التمور في تقوية المناعة.. فيديو

أكد الدكتور أحمد القاضى رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة ، أن 3 ثمرات يوميا من التمور المصرية يمكنها زيادة مناعة الجسم ومكافحة فيروس كورونا .





ولفت الى أن التمور تحتوى على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات الطبيعية .





وقال احمد القاضى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان التمور تحتوى على عناصر الزنك والحديد وفيتانينات أ وب المركبة الى جانب العديد من المعادن الهامة لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الفيروسات .





وأشار إلي أن الانسان يمكنه الاستفادة من التمور اذا تناول 3 ثمرات يوميًا .





واوضح القاضى أن مصر اكبر منتج للتمور عالميا ، وان وزارة الصناعة تهتم بتطوير صناعات التمور خاصة فى محافظات الصعيد والوادى الجديد وسيوة .





وأضاف أنه تم إنشاء مخازن مبردة للتمور فى الواحات البحرية ، وأعدت 23 دراسة علمية لتسويق التمور المصرية ومنتجاتها بأسواق العالم .





https://www.youtube.com/watch?v=6TsOj4wAxRQ