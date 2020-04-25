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أخبار البلد

3 تكفي.. تعرف على فوائد التمور في تقوية المناعة.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد الدكتور أحمد القاضى رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة ، أن 3 ثمرات يوميا من التمور المصرية يمكنها زيادة مناعة الجسم ومكافحة فيروس كورونا .

ولفت الى أن التمور تحتوى على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات الطبيعية . 

وقال احمد القاضى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ،  ان التمور تحتوى على عناصر الزنك والحديد وفيتانينات أ وب المركبة الى جانب العديد من المعادن الهامة لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الفيروسات .

 وأشار إلي أن الانسان يمكنه الاستفادة من التمور اذا تناول 3 ثمرات يوميًا . 

واوضح القاضى أن مصر اكبر منتج للتمور عالميا ، وان وزارة الصناعة تهتم بتطوير صناعات التمور خاصة فى محافظات الصعيد والوادى الجديد وسيوة .

وأضاف أنه تم إنشاء مخازن مبردة للتمور فى الواحات البحرية ، وأعدت 23 دراسة علمية لتسويق التمور المصرية ومنتجاتها بأسواق العالم .

https://www.youtube.com/watch?v=6TsOj4wAxRQ
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