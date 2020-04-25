توم هانكس ينصف كورونا برسالة وآلة كاتبة

تواصل الفنان العالمي توم هانكس مع صبي أسترالي يواجه أزمة بسبب اسمه (كورونا) والذي تعرض للتنمر بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ف يالعالم.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية فقد كتب الممثل الأمريك توم هانكس رسالة إلى الصبي الاسترالي وأرسل آلة كاتبة هدية للصبي من ماركة كورونا، في رد لرسالة الصبي الذي تعرض للتنمر والتخويف بسبب اسمه.





وقال توم هانكس أنه بعدما مرض بالفيروس هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أرسل إليهم صبي صغير يبلغ من العمر 8 أعوام رسالة، وهو يدعى (كورونا دي فريس)، وكتب في الرسالة: "سمعت في الاخبار أنك وزوجتك قد أصبتم بالفيروس التاجي.. هل أنت بخير".





وتابع الصبي في رسالته أنه يحب اسمه (كورونا) ولكنه يتعرض لمشاكل في المدرسة بعدما أطلق عليه زملائه اسم الفيروس التاجي، وكتب لتوم أنه يشعر بالحزن والغضب عندما يدعونه أصدقاءه بهذا الاسم.





رد توم هانكس على رسالة الصبي الصغير وكتب فيها: "عزيز الصغير كورونا،، رسالتك جعلتني أنا وزوجتي نشعر بتحسن كبير، شكرا لك لأنك صديق جيد، الأصدقاء يجعلون أصدقاءهم يشعرون بالرضا عندما يكونوا محبطين".





وعاد توم هانكس وزوجته ويلسون إلى الولايات المتحدة بعد قضائهم فترة العلاج في أستراليا والتي استمرت لـ 3 أسابيع، وقال للصبي: أنت الشخص الوحيد الذي عرفته باسم الحلقة حول الشمس، اسمك هو تاج"، كما أرسل توم للصبي الآلة الكاتبة الذي استخدمها خلال فترة العلاج وهي من ماركة كورونا.





وقال توم: "أعتقد أن الآلة الكاتبة ستناسبك، لقد أخذتها معي إلى جولد كاست، والآن أصبحت معك، اسأل شخصا كبير في السن كيف تستخدمها واستخدمها في مراسلتي مجددا".