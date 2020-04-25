خالد أبو بكر: مفاجآت كبيرة ووقائع حقيقة في ملحمة "الاختيار" البطولية

بدأ خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" بعرض صورة البطل أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، والذى تسجد شخصيته في مسلسل "الاختيار".





وتحدث خالد أبو بكر، عن أولى حلقات مسلسل الاختيار"، مؤكدًا أن المسلسل سيشهد مفاجئات كبيرة جدًا عن وقائع حقيقية.





وأضاف: "المسلسل قلب مصر والوطن العربى، وتصدر تريند تويتر، وأصبح رقم واحد في مصر.. والناس شعرت بالقصة وبطولة الشهيد أحمد المنسى لأنها حديثة ومؤثرة وجزء من وجدانا".





وواصل: "الاختيار مش قصة عمل درامى أو مسلسل عادى، بل أكبر منذ لك.. إنه قصة شعب وناس عاشت الوقائع لحظة بلحظة والآلام والدماء".





واشار إلى أن المشاهد كانت مؤثرة وصعبة وحملت واقعا حقيقيا عاصره الجميع.. المسلسل مشرف وقصة وملحمة بطولية".