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مرأة

٢٥ ابريل .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما هى نصيحة الأبراج لك؟

السبت 25/أبريل/2020 - 06:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد ٢٥ ابريل

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 25 أبريل فإن ذلك يعني أنك شخص استقلالي وحساس للغاية ومع ذلك تحب أن تكون محاطا بالكثيرين.. لديك أفكار مبتكرة ولديك بصيرة وقدرة على التحليل تساعدك على رؤية ما هو خفي.

نصيحة:

هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك كي تتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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