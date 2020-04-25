AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صدى البلد داخل قسم الأشعة بمستشفى قها للعزل الصحى.. كفاءات بشرية وتجهيزات طبية بأعلى مستوى لخدمة المرضى.. صور

السبت 25/أبريل/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

يعملون ليل نهار بعيدا عن الاضواء او اى شو اعلامى قد يكون دورهم مرحلة مؤقتة لكنه فى غاية الأهمية لانه هو الذى يحدد مصير المريض وهل سيغادر المستشفى ام سيمكث داخلها .. انهم أطباء قسم الأشعة بمستشفى قها للعزل الصحي.

صدى البلد قامت بجولة داخل قسم الأشعة بمستشفى بنها فمجرد ان تطأ قدميك داخل المستشفى ترى قسم الاشعة الذى يقع عليه عبء كبير جدا فى مواجهة كورونا وذلك نظرا لاحتياج الأطقم الطبية فى متابعة الحالة بالأشعة العادية او المقطعية

مستشفى قها للحجر الصحي تمتلك كفاءة بشرية وتجهيزات طبية على اعلي مستوى تمكنها بإجراء العشرات من الأشعة العادية والمقطعية في يوم واحد بافراد لا يخافون الصعاب ويمتلكون همم وقوة تنحت الصخر من اجل خدمة المرضى

فى سياق متصل وجهت الدكتورة سعاد حتاتة مدير الفريق الطبي بمستشفي العزل بقها رسالة شكر وتقدير للأطباء والتمريض العاملين بالمستشفى.

ووصفت حتاته في رسالتها للأطباء بزهرة شباب مصر الذين يتقدمون الصفوف بكل حب وتفان تلبية لنداء الوطن تاركين أسرهم وأولادهم ليزرعوا الأمل ويدفعوا الشر والوباء.

وأوضحت أن فريق العمل نموذج مشرف للأطباء الشباب الذين يوصلون الليل بالنهار ويقدمون الدعم الطبي والنفسي والمعنوي للمرضى مشيرة إلى أن كل شخص منهم حكاية وقصة مختلفة وجميعهم على قلب رجل واحد ويضعون نصب أعينهم مصلحة المريض وحماية الوطن.

وكانت إدارة مستشفى قها للعزل الصحى قد حرصت خلال الاسابيع الماضية على محاولات رسم الفرحة والسعادة على وجوه المصابين بصفة عامة والاطفال بصفة خاصة بفيروس كورونا المستجد والذين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى حتى يخففوا عنهم آلامهم وتعبهم حتى يتم شفائهم .

وأعلنت إدارة المستشفى قد اعلنت أن التحاليل الطبية الخاصة بالفريق الطبي المتواجد بالمستشفى حاليا وكافة العاملين في الحجر بالمستشفى جاءت سلبية من الإصابة بالفيروس

من جانبه أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرا أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 86 حالة.

وأضاف أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.

وقال إن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرا الى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى ويحصل المصابون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة بالمستشفى.

صدى البلد داخل قسم الأشعة بمستشفى قها للعزل الصحى.. كفاءات بشرية وتجهيزات طبية بأعلى مستوى لخدمة المرضى.. صور
صدى البلد داخل قسم الأشعة بمستشفى قها للعزل الصحى.. كفاءات بشرية وتجهيزات طبية بأعلى مستوى لخدمة المرضى.. صور
صدى البلد داخل قسم الأشعة بمستشفى قها للعزل الصحى.. كفاءات بشرية وتجهيزات طبية بأعلى مستوى لخدمة المرضى.. صور
صدى البلد داخل قسم الأشعة بمستشفى قها للعزل الصحى.. كفاءات بشرية وتجهيزات طبية بأعلى مستوى لخدمة المرضى.. صور
صدى البلد داخل قسم الأشعة بمستشفى قها للعزل الصحى.. كفاءات بشرية وتجهيزات طبية بأعلى مستوى لخدمة المرضى.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى العزل بأسيوط.. فرق طبية تواجه كورونا على مدار 24 ساعة.. واستقبال أكثر من 500 مريض مشتبه في إصابته بالفيروس

بـ فوانيس وأغاني رمضان.. ممرضات عزل قها يخفّفن عن أصغر مصابة بكورونا .. شاهد

خروج 10 حالات جديدة من بينها طفل تعافت من كورونا بمستشفى العزل في قها.. صور

بعدما تم شفاؤه.. خروج متعاف جديد من كورونا بالحجر الصحي في قها

بتقديم التورتة والهدايا.. مستشفى قها للعزل يحتفل بعيد ميلاد طفل مصاب بكورونا.. فيديو وصور

حكايات داخل أسوار العزل.. فني يرفض الإجازة لخدمة المرضى.. وممرض يخصص وقته للأطفال.. والإنسانية كلمة السر

ترشيحاتنا

تصفيد الشياطين في رمضان.. ماذا يعني وكيف يكون؟

في عيد ميلاد محمد رياض.. موقف محرج بحفل زفافه على رانيا محمود ياسين لا ينساه

الجمهور يهاجم ميس حمدان بسبب إعلان الملابس الداخلية

لما كنا صغيرين الحلقة 1.. مفاجأة فى تتر المسلسل بعد خلافات ريهام حجاج وخالد النبوي

السلايف حبايب .. 3 صور تجمع هنا الزاهد بزوجة كريم فهمي

الأرصاد الجوية: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بثاني أيام رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV

يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان

السلايف حبايب .. 3 صور تجمع هنا الزاهد بزوجة كريم فهمي