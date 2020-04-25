صدى البلد داخل قسم الأشعة بمستشفى قها للعزل الصحى.. كفاءات بشرية وتجهيزات طبية بأعلى مستوى لخدمة المرضى.. صور

يعملون ليل نهار بعيدا عن الاضواء او اى شو اعلامى قد يكون دورهم مرحلة مؤقتة لكنه فى غاية الأهمية لانه هو الذى يحدد مصير المريض وهل سيغادر المستشفى ام سيمكث داخلها .. انهم أطباء قسم الأشعة بمستشفى قها للعزل الصحي.

صدى البلد قامت بجولة داخل قسم الأشعة بمستشفى بنها فمجرد ان تطأ قدميك داخل المستشفى ترى قسم الاشعة الذى يقع عليه عبء كبير جدا فى مواجهة كورونا وذلك نظرا لاحتياج الأطقم الطبية فى متابعة الحالة بالأشعة العادية او المقطعية

مستشفى قها للحجر الصحي تمتلك كفاءة بشرية وتجهيزات طبية على اعلي مستوى تمكنها بإجراء العشرات من الأشعة العادية والمقطعية في يوم واحد بافراد لا يخافون الصعاب ويمتلكون همم وقوة تنحت الصخر من اجل خدمة المرضى

فى سياق متصل وجهت الدكتورة سعاد حتاتة مدير الفريق الطبي بمستشفي العزل بقها رسالة شكر وتقدير للأطباء والتمريض العاملين بالمستشفى.

ووصفت حتاته في رسالتها للأطباء بزهرة شباب مصر الذين يتقدمون الصفوف بكل حب وتفان تلبية لنداء الوطن تاركين أسرهم وأولادهم ليزرعوا الأمل ويدفعوا الشر والوباء.

وأوضحت أن فريق العمل نموذج مشرف للأطباء الشباب الذين يوصلون الليل بالنهار ويقدمون الدعم الطبي والنفسي والمعنوي للمرضى مشيرة إلى أن كل شخص منهم حكاية وقصة مختلفة وجميعهم على قلب رجل واحد ويضعون نصب أعينهم مصلحة المريض وحماية الوطن.

وكانت إدارة مستشفى قها للعزل الصحى قد حرصت خلال الاسابيع الماضية على محاولات رسم الفرحة والسعادة على وجوه المصابين بصفة عامة والاطفال بصفة خاصة بفيروس كورونا المستجد والذين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى حتى يخففوا عنهم آلامهم وتعبهم حتى يتم شفائهم .

وأعلنت إدارة المستشفى قد اعلنت أن التحاليل الطبية الخاصة بالفريق الطبي المتواجد بالمستشفى حاليا وكافة العاملين في الحجر بالمستشفى جاءت سلبية من الإصابة بالفيروس

من جانبه أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرا أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 86 حالة.

وأضاف أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.

وقال إن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرا الى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى ويحصل المصابون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة بالمستشفى.