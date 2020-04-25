يثير الجدل من جديد.. محي إسماعيل يكشف عن رأيه في محمد رمضان

حل الفنان محي إسماعيل، مساء اليوم، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.





وعبر الفنان محي إسماعيل، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، عن رأيه في النجم محمد رمضان قائلا: "ممثل شاطر ولكنه في سن صغير ومهم جدا يكون معاه حد مستنير يقرصه من وده ويقوله خلى بالك أنت زودت المنطقة اللي انت ماشي فيها واحنا مش عايزين رمضان يسيء الاختيار".





وتمنى الفنان محي اسماعيل، أن يستمر محمد رمضان كأحد نجوم الفن في السينما والتلفزيون خاصة وأنه نجم موهوب، وقال إنه لن يقبل المشاركة مع محمد رمضان حال عرض عليه المشاركة بدور صغير، مختتما: "محمد رمضان يعمل دور صغير وأنا اعمل دور كبير لاني تاريخ".





برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، وذلك بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



