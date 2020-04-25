غرفة الملابس الجاهزة: رئيس الوزراء طالبنا باستثمار الوضع الراهن لتحسين الصناعة.. فيديو

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية, إنهيشكر الحكومة المصرية لاتخاذها الاجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها الفترة السابقة بشأن فيروس كورونا.





وأضاف محمد عبد السلام خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن الدولة أعطت اهتمام كبير جدا للصناعات.





وتابع رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية, أن اجتماع رئيس الوزراء والمستثمرين كان من أجل استثمار الوضع الرهان لتحسين الصناعة في مصر.





وأوضح محمد عبد السلام, ان رئيس الوزراء قال في اجتماعه مع المستثمرين ان المرحلة القادمة فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية.





وأشار إلي أن صناعة الملابس كانت تعتمد علي استيراد اشياء كثيرة تدخل في صناعة الملابس من دول مختلفة, موضحا ان تلك الدول تمر الان بأزمة انتشار فيروس كورونا بها ولا تستطيع توريد اي شئ في الوقت الحالي.