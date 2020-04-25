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فن

وصلة غزل بين هنا شيحة وحسن الرداد في أولى حلقات "شاهد عيان"

السبت 25/أبريل/2020 - 01:51 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
بدأت اولى حلقات "شاهد عيان" بوصلة غزل بين هنا شيحة والتي تجسد شخصية "ندى" وزوجها حسن الرداد "عمر شكري" وهو صاحب شركة حراسات خاصة، حيث يتحدث معها على الهاتف أثناء تواجده في الأردن في مهمة عمل.

وتشهد الحلقة إغماء ابنة حسن الرداد، وهنا شيحة أثناء وجودها في المدرسة وتعمل خالتها "مدرسة" التي تجسد دورها الفنانة بسمة، فتأخذها إلى المستشفي وتحاول الاتصال بشقيقتها لكنها تجد هاتفها مغلق.

 وخلال الحلقة الأولي يتضح أن هنا شيحة تم قتلها وكانت صدمة لزوجها وعائلتها حيث إنهارت شقيقتها بسمة ووالدها ووالدتها ويقرر "عمر" البحث بنفسه عن الحقيقة، ويذهب إلى المشرحة لرؤية جثتها وبالفعل يراها ثم يذهب إلى مسرح الجريمة.

ويجلس حسن الرداد مع صديقه وليد فواز ويقول له أنه يشعر بالقلق على زوجته وأنها لم تقتل ويؤكد له أن الجثة التي شاهدها ليست جثتها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي. 

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