مسلسل الفتوة حلقة 2 .. خطف مي عمر ابنة فتوة الجمالية

بدأت أحداث الحلقة 2 من مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورأت أبرزها خطف ليل " والتي تجسد الدور مي عمر ابنة فتوة الجمالية والتي يجسد دوره الفنان أحمد خليل .





كما طلب عم حسن الجبالي والذي يجسد ال\ور ياسر جلال أن يبيع المحل من أجل زواجه ولكنه طلب منه فرصة أن يتصرف ويقوم بشراءه المحل لانه مصدر الرزق الذي يعيش منه .





يحاول طوال الوقت فتوة الجمالية أن ينصح ابنه والذي يجسد الدور أحمد صلاح حسني أن لا يظلم الغلابة .





ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.