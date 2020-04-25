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فن

مسلسل الفتوة حلقة 2 .. خطف مي عمر ابنة فتوة الجمالية

السبت 25/أبريل/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
بدأت أحداث الحلقة 2 من مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورأت أبرزها خطف ليل " والتي تجسد الدور مي عمر ابنة فتوة الجمالية والتي يجسد دوره الفنان أحمد خليل .

كما طلب عم حسن الجبالي والذي يجسد ال\ور ياسر جلال أن يبيع المحل من أجل زواجه ولكنه طلب منه فرصة أن يتصرف ويقوم بشراءه المحل لانه مصدر الرزق الذي يعيش منه .

يحاول طوال الوقت فتوة الجمالية أن ينصح ابنه والذي يجسد الدور أحمد صلاح حسني أن لا يظلم الغلابة .

ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.
عرضت قناة الحياة الحلقة الأولى من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، الساعة 12.5 بعد منتصف ليل الخميس بخمس دقائق، ليلة أول يوم رمضان، وهو العمل الذى ينافس وبقوة فى السباق الرمضانى المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البرومو الدعائى الأول، والذى ظهر فيه ابطال المسلسل بـ النبوت، والملاية اللف، واحتوى أيضًا على عدة أزمات بين كبير الفتوات، وكبير المدبح، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة ، كما كشفت الشركة عن الاغنية الدعائية بعنوان "البذرة الطيبة" للمطرب الشعبى أحمد شيبه.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال الدين الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
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