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خالد أبو بكر يروى تفاصيل وكواليس جديدة عن لقائه بـ"هشام بركات" قبل استشهاده

السبت 25/أبريل/2020 - 01:50 ص
هشام بركات
هشام بركات
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عبد الخالق صلاح
أبدى خالد أبو بكر، سعادته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات على كوبرى شارع الطيران، مؤكدًا أن مصر لا تسنى أبنائها أبدًا.

وكشف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، تفاصيل لقائه مع الشهيد المستشار هشام بركات من قبل، قائلًا :"التقيته مرتين إحداهما في مكتبة بحضور عدد من المحامين العموم، وتناقشنا في أحد الأمور، وتعجبت من رد فعله وبساطته، واستمر اللقاء في مكتبه لأكثر من ساعة".

وأضاف: "اللقاء الثانى كان في باريس حيث كان يزور قصر العدل للقاء النائب العام الفرنسي.. وجمعنا لقاء في أحد الفنادق وكان قانونى دسم بحضور محامين عموم".

وواصل :" تمشينا مع بعض خارج الفندق، وقال لى النيابة العامة مستقلة وهتفضل مستقلة.. إننى أحارب ناس كثيرة إرهابيين ومجرمين..  وهفضل احاربهم لأنى مقتنع باستقلال وعدل القضاء.. وقال لى أنه اجتهد كثير في بناء مقر النيابة العامة.. كان حقًا له أن يطلق رئيس الدولة كوبرى الشهيد هشام بركات".
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