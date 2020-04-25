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توك شو

أبرز أخبار التوك شو.. محي إسماعيل يثير الجدل من جديد.. والسقا يهزم هنيدى ويتبرع لمستشفى الأورمان

السبت 25/أبريل/2020 - 08:17 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"،  أمس، الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:


وقع المطرب الشعبي أحمد شيبة، ضحية لـ مقلب الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، ببرنامجها «خلي بالك من فيفي»، والمذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة.

دخل الفنانان أحمد السقا ومحمد هنيدي في تحد قوي خلال حلقة أمس من برنامج المسابقات الخيري الترفيهي "اغلب السقا".

وقعت الفنانة غادة عادل، في مقلب برنامج الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأ أنه ضحية الفنان.

أكد الفنان محي إسماعيل، أنه رفض المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع النجم الكبير عادل إمام، قائلا: "مؤلف المسلسل يوسف معاطي كلمني وطلب مني المشاركة فوافقت بشرط يتصل عليا عادل إمام، فقالي أنه بيتكرم في تونس"، لافتا إلى أن يوسف معاطي أرسل له 15 حلقة من المسلسل ولكنه رفض استكماله دون أسباب.

دخلت الفنانة غادة عادل في نوبة بكاء هستيري، بسبب حالة الخوف والهلع التى تسبب فيها رامز جلال في المقلب، قبل أن تصرخ بشدة من الخوف.

قال جمال شعبان استشارى أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إنه من المهم فى هذه المرحلة من عمر الكوكب التفكر والتدبر.
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