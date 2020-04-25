مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 1: طلاق ريهام حجاج ومحمود حجازي بسبب المخدرات





وبدأت اللحقة الاولى بأعتراف دنيا " ريهام حجاج " لـ سليم " محمود حميدة " بأن صديقتهما "نهى" نسرين أمين "حامل" بطريقة غير شرعية من صديقهما "حسن" نبيل عيسى .





ويجسد محمود حميدة دور صاحب الشركة التى تعمل بها دنيا "ريهام حجاج" و زوجها يحيى "محمود حجازى" وتربطهما علاقة صداقة قوية.





وفى السياق نفسه تطلب دنيا "ريهام حجاج " سليم "محمود حميدة" ألا يحضر النقاش الذي سيدور بينهما عنده في المنزل؛ حتى يحاولا حل هذه الأزمة وإقناع ‏حسن بالزواج رسميا من نهى.‏





و‏يرفض حسن " نبيل عيسى " حل الزواج الرسمي من نهى " نسرين امين " ويعرض حل اخر وهو الزواج العرفي بشرط إجهاض الجنين.





وتطلب دنيا"ريهام حجاج " من يحيى "محمود حجازى "الطلاق بسبب تعاطيه المخدرات فيقول لها أن سليم هو من أعطاه هذه الجرعة ولا تصدقه وتصر ‏على طلب الطلاق وتحصل عليه.‏





"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين امين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.



