مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 1: طلاق ريهام حجاج ومحمود حجازي بسبب المخدرات

انطلقت اولى حلقات مسلسل " لما كنا صغيرين " بطولة الفنانة ريهام حجاج ضمن الماراثون الدرامى 2020 .
وبدأت اللحقة الاولى بأعتراف دنيا " ريهام حجاج " لـ سليم " محمود حميدة " بأن صديقتهما "نهى" نسرين أمين "حامل" بطريقة غير شرعية من صديقهما "حسن" نبيل عيسى .
ويجسد محمود حميدة دور صاحب الشركة التى تعمل بها دنيا "ريهام حجاج" و زوجها يحيى "محمود حجازى" وتربطهما علاقة صداقة قوية.
وفى السياق نفسه تطلب دنيا "ريهام حجاج " سليم "محمود حميدة" ألا يحضر النقاش الذي سيدور بينهما عنده في المنزل؛ حتى يحاولا حل هذه الأزمة وإقناع حسن بالزواج رسميا من نهى.
ويرفض حسن " نبيل عيسى " حل الزواج الرسمي من نهى " نسرين امين " ويعرض حل اخر وهو الزواج العرفي بشرط إجهاض الجنين.
وتطلب دنيا"ريهام حجاج " من يحيى "محمود حجازى "الطلاق بسبب تعاطيه المخدرات فيقول لها أن سليم هو من أعطاه هذه الجرعة ولا تصدقه وتصر على طلب الطلاق وتحصل عليه.
"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين امين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.