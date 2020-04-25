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فن

مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 1: طلاق ريهام حجاج ومحمود حجازي بسبب المخدرات

السبت 25/أبريل/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
انطلقت اولى حلقات مسلسل " لما كنا صغيرين " بطولة الفنانة ريهام حجاج ضمن الماراثون الدرامى 2020 .

وبدأت اللحقة الاولى بأعتراف دنيا  " ريهام حجاج " لـ سليم " محمود حميدة " بأن صديقتهما "نهى" نسرين أمين "حامل" بطريقة غير شرعية من صديقهما "حسن" نبيل عيسى .

ويجسد محمود حميدة دور صاحب الشركة التى تعمل بها دنيا "ريهام حجاج" و زوجها يحيى "محمود حجازى" وتربطهما علاقة صداقة قوية.

وفى السياق نفسه تطلب دنيا "ريهام حجاج " سليم "محمود حميدة"  ألا يحضر النقاش الذي سيدور بينهما عنده في المنزل؛ حتى يحاولا حل هذه الأزمة وإقناع ‏حسن بالزواج رسميا من نهى.‏

و‏يرفض حسن " نبيل عيسى " حل الزواج الرسمي من نهى " نسرين امين "  ويعرض حل اخر وهو الزواج العرفي بشرط إجهاض الجنين.

وتطلب دنيا"ريهام حجاج " من يحيى "محمود حجازى "الطلاق بسبب تعاطيه المخدرات فيقول لها أن سليم هو من أعطاه هذه الجرعة ولا تصدقه وتصر ‏على طلب الطلاق وتحصل عليه.‏


"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين امين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

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