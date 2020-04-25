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توك شو

وزير المالية: حياتي الشخصية طبيعية جدا وبفاصل وبيقولوا عليا بخيل..فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
 قال الدكتور محمد معيط وزير المالية, إنه فخر له أن يكون الوزير ابن الرجل البسيط الذي يكون من أسرة كادحة، مضيفا: "بتعامل ببساطة في حياتي وبفاصل في مع البياعين وبيقولوا عليا بخيل".

وأضاف الدكتور محمد معيط خلال حواره التليفزيوني في برنامج " البناؤون" المذاع على قناة "المحور" الفضائية, أنه ارسل رسالة إلى شباب مصر بأن لا يفقدوا الأمل وأنهم يستطيعون تولي المناصب الكبرى إذا أخلصوا في عملهم.

وتابع: أنه لم يتخيل أو يتصور في السابق انه يتولي منصب وزير المالية في يوم من الأيام ولكن العمل والاجتهاد هو الدافع في الوصول.

وأوضح: أنه لم يحلم بمنصب وزير المالية مشيرا الى ان جميع الاحلام يمكن تحقيقها بالإخلاص في العمل.

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