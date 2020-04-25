وزير المالية: حياتي الشخصية طبيعية جدا وبفاصل وبيقولوا عليا بخيل..فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية, إنه فخر له أن يكون الوزير ابن الرجل البسيط الذي يكون من أسرة كادحة، مضيفا: "بتعامل ببساطة في حياتي وبفاصل في مع البياعين وبيقولوا عليا بخيل".





وأضاف الدكتور محمد معيط خلال حواره التليفزيوني في برنامج " البناؤون" المذاع على قناة "المحور" الفضائية, أنه ارسل رسالة إلى شباب مصر بأن لا يفقدوا الأمل وأنهم يستطيعون تولي المناصب الكبرى إذا أخلصوا في عملهم.





وتابع: أنه لم يتخيل أو يتصور في السابق انه يتولي منصب وزير المالية في يوم من الأيام ولكن العمل والاجتهاد هو الدافع في الوصول.





وأوضح: أنه لم يحلم بمنصب وزير المالية مشيرا الى ان جميع الاحلام يمكن تحقيقها بالإخلاص في العمل.



