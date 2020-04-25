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أخبار العالم

أوروبا لا الصين.. حاكم نيويورك يكشف مصدر وباء كورونا في ولايته

السبت 25/أبريل/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
بعد أن أصبحت نيويورك بؤرة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، كشف حاكمها أندرو كومو الطريقة التي دخل بها المرض إلى الولاية، ووجه انتقادات إلى الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، أشار كومو، الجمعة، إلى بحث يفيد بأن سلالات الفيروس دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين.



وقال المسؤول في إفادة صحفية، إن قيود السفر التي فرضها ترامب "جاءت متأخرة للغاية"، وبالتالي "لم توقف انتشار المرض في الولايات المتحدة".

واستشهد كومو ببحث أجرته جامعة "نورث إيسترن"، أشار إلى احتمال أن الفيروس كان قد انتقل إلى ما يقدر بأكثر من 10 آلاف من سكان ولاية نيويورك، عندما اكتشفت الولاية أول إصابة مؤكدة بالمرض في الأول من مارس.

وأضاف أنه يعتقد أن إيطاليا هي المصدر المرجح للمرض.

وقال حاكم نيويورك، إن ترامب أمر بحظر السفر من الصين في الثاني من فبراير، بعد أكثر من شهر من التقارير الصحفية عن وباء منتشر في مدينة ووهان، ثم قرر حظر السفر من أوروبا في الشهر التالي.

وأوضح كومو أن الفيروس كان قد انتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

ولقي أكثر من 16 ألف شخص حتفهم في الولاية جراء تفشي فيروس كورونا، من بين ما يقترب من 50 ألفا في أنحاء الولايات المتحدة.
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