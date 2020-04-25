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أحمد موسى يوميا في رمضان على شاشة صدى البلد في التاسعة مساء

السبت 25/أبريل/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
يقدم الإعلامي أحمد موسى برنامجه " على مسئوليتي" يوميا في رمضان على فضائية صدى البلد في التاسعة مساء.

وأشار موسى خلال برومو البرنامج لشهر رمضان، أنه مستمر طوال الشهر في كشف الحقائق، وتقديم حوارات مليئة بحب الوطن؛ يوميا على الهواء مباشرا.

وفي آخر تصريحاته نشر الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد" صورة للشهيد احمد المنسي عبر صفحته على "فيسبوك" وذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسل "الاختيار".

وعلق احمد موسي قائلا "سيظل الشهيد البطل أحمد المنسي وكل شهداء مصر في قلوب المصريين ، وسيظل جيش مصر حاميا لهذا الوطن والحارس على أمنه وعدم ضياعنا".

واختتم: "وستظل جماعة الإخوان الإرهابية وداعموها هم الأعداء لأنهم يكرهون مصر وجيشها وثورة ٣٠ يونيو أنهت خطة التمكين".
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