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منوعات

الأطباء يحذرون من تصريحات ترامب: مضاعفات شرب الكلور خطيرة

السبت 25/أبريل/2020 - 01:51 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أماني إبراهيم
حذر الأطباء من تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول فعالية شرب أو حقن المواد المطهرة والمظفات لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بأن تطبيقها يعد إجراء قاتل.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقد قال جراح الصدر الدكتور جوناثان سبايسر بجامعة ماكجيل، أن هذه المنتجات والمواد المطهرة تعمل على إذابة وتدمير البطانة الداخلية، موضحا أن اقتراح تناولها وإدخالها لجسم الإنسان له تأثير خطير للغاية.

وأضاف الدكور سبايسر أنه لا يجب الخضوع لأي اجراءات وقائية كالتي اقترحها ترامب، دون توجيه من الأطباء المختصين والذين لديهم الحق في التعامل مع إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فيما قالت الدكتورة دونا فاربر أخصائية المناعة في جامعة كولومبيا ان اقتراحات ترامب لاستخدام الأشعة فوق البنفسجية ليست عملية أيضا، فعلى حد وصفها لا تخترق مسافة بعيدة حقا، ولن تصل إلى الرئة وكل ما سيحصل عليه المريض هو تصبغات جلدية تشبه حروق الشمس فقط.

وتابعت أن استخدام أشعة فوق بنفسجية للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الرئة لن يتسبب إلا في تلف الرئتين بالكامل وسيجعل المرضى في وضع أسوأ من إصابتهم بالفيروس فقط.

وحتى الآن لم تثبت المنظفات والكلور فائدته في مكافحة الفيروس المستجد إلا من خلال تعقيم الأاسطح وكذلك المواد التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول.

هناك أيضًا بعض الدلائل على أن الفيروسات على الأسطح تموت بشكل أسرع عندما تتعرض مباشرة لأشعة الشمس، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى معرفة كم الوقت الذي يجب أن تتعرض له الفيروسات لتصبح ذات تأثير.
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