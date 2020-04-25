وزارة الثقافة تحتفل بمناسبة عيد تحرير سيناء بعرض موكب النصر لأول مرة

تحتفل وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء حيث تعرض لأول مرة الفيلم التسجيلى موكب النصر وذلك فى الخامسة مساء اليوم السبت 25 ابريل على قناتها باليوتيوب.

فيلم موكب النصر من انتاج المركز القومى للسينما، سيناريو واخراج سعد نديم ، مدير التصوير حسن التلمساني ويروى قصص من بطولات الجيش المصرى خلال حرب اكتوبر المجيدة والتى اعادت للامة العربية كرامتها.

كما يضم لقطات حقيقة من العبور العظيم الذى جسد قوة ارادة الشعب المصرى وصلابته فى مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر ، الى جانب مشاهد متعددة لاستقبال رجال القوات المسلحة البواسل بعد عودتهم من خطوط القتال .

ياتى الفيلم فى اطار عروض البرنامج الرقمى الرمضانى لوزارة الثقافة وضمن انشطة المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك.

وكانت وزارة الثقافة أوقفت كافة أنشطتها الفنية والثقافية، وأطلقت مبادرة بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة للحماية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.



