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أخبار العالم

مقتل مصري وانتحار آخر في ظروف غامضة بالكويت

السبت 25/أبريل/2020 - 02:18 ص
مقتل مصري وانتحار
مقتل مصري وانتحار آخر في الكويت
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قسم الخارجي
قتل مواطن مصري في الكويت، حيث عثر على جثته غارقة بالدماء عقب تعرضه لعدة طعنات، في جريمة بشعة أنهت حياة المصري في أول أيام شهر رمضان.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الداخلية الكويتية باشرت جريمة قتل راح ضحيتها وافد مصري إثر تعرضه لعدة طعنات في الصدر، حيث عثرت الشرطة على الجثة في منطقة الدسمة.

وأوضحت أن الأجهزة المعنية فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة هوية القاتل، مضيفة أنه تم تسجيل قضية جريمة قتل وجار استكمال الإجراءات اللازمة.

من جانبها أفادت صحيفة "الانباء" الكويتية، بانتحار مصري شنقا داخل مسكنه في محافظة الفروانية بالكويت.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن زوجة المصري استنجدت بوزارة الداخلية، حيث قام الزوج  بتقبيل رأسها وقبّل ابنه وأبلغها بأنه سيدخل الى غرفة النوم للحصول على غفوة.

وبحسب الصحيفة، بعد دقائق سمعت صوت استغاثة صادر من غرفة النوم، حيث جدت زوجها قد شنق نفسه وقامت في النهاية بقص الحبل.

وأوضح المصدر أنه تم إرسال سيارة إسعاف وتم نفل الوافد الى مستشفى الفروانية حيث حاول الأطباء انعاش قلب المواطن المصري لكن دون جدوى، ولم تكشف الصحيفة عن السبب الذي دفع المواطن المصري للانتحار.
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