افتتاح سوق جملة على مساحة 14 فدانا بالعريش بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة شمال سيناء

تستعد محافظة شمال سيناء ، لافتتاح سوق الجملة غرب مدينة العريش تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي .





وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ، أن السوق تم إنشاؤه على مساحة 14 فدانا وبتكاليف وصلت ل 167 مليون جنيه.





وأكد علي ان أعمال الإنشاءات والتشطيبات الداخلية والخارجية للمباني والأسوار انتهت بنسبة 100‎%‎، وجاري الانتهاء من أعمال رصف الطرق.

وتم الانتهاء من خزان المياه الخرساني ، تم الانتهاء من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي الداخلية بنسبة 100‎%‎.





كما تم الانتهاء من توصيل خط المياه من الخط الرئيسي الى خزان المياه، وجار الانتهاء من أعمال توصيل الكابلات الكهربائية من المحطة المتنقلة الى مدخل المشروع، كما أنه جاري الانتهاء من الطرق الداخلة والخارجة للمشروع والموصلة الى الطريق الدولي الرئيسي جار الإعداد لتنفيذ محطة الصرف الصحى الخارجية.

وأوضح أن مكونات منشآت السوق هى : 16معرض خضار فاكهة، و أسماك، و دواجن، و لحوم وجبن ومصنعات لحوم.

علاوة علي 18 محل فوارغ و خدمة، و مكتب تموين - فرع بنك - شبكة مرافق - بوابة رئيسية - نقطة - دفاع مدنى - نقطة اسعاف - مطافئ وأمن - ساحتى انتظار سيارات - 8 ثلاجات تبريد وتجميد - مطعم وكافتيريا - مصنع ثلج.





وأشار وكيل وزارة الإسكان ، إلى أنه جاري الاعداد لتركيبات وتجهيزات مصنع الثلج بالسوق بقيمة 5 مليون جنيه، وجاري الاعداد لإنهاء ميزان البسكول الداخل والخارج.

اقرأ ايضا..





طبق سلطة رمضان من إنتاج مجري وادي العريش.. الأهالي يحرصون على شراء المكونات الطبيعية والبعض يفضل زراعتها بالمنزل