بالنظام البيئي.. خبيرة تكشف طريقة لرفع مناعة الجسم وتنشيط الدورة الدموية

أكدت الدكتورة منال متولي خبيره في مجال الطاقه والبيئة وعضو مجلس إدارة الحد من المخاطر البيئة والصحة بجامعة القاهرة، أن معظم الناس تمارس حياتها بطريقة خاطئة، ولكي نمارس حياتنا بطريقة صحيحة وصحية لابد أن تمارس الحياة عكس عقارب الساعة.





ففي أولمبياد أثينا ١٨٩٦م تعتبر الدوره الأولي من عالم الاوليمبياد كانت المسافات ٢٠٠ & ٤٠٠ &٨٠٠ فحدث إجهاد شديد للاعبين والم شديد لم يستطيعوا تحمله ومن هنا بدأ الباحث الياباني هواياكي فوكاجي في البحث والدراسة فوجد في طواف المسلمين الكعبة ان المسلمين من قديم الازل كان الطواف عكس عقارب الساعة بدون إجهاد او تعب وأن القلب في جسم الإنسان من الشمال في اتجاه الكعبة وعند الطواف عكس عقارب الساعة لأن حركة الدورة الدموية داخل جسم الإنسان عكس عقارب الساعه تغذي كل أجزاء الجسم وتقي الإنسان من الأمراض وتحفظ توازن الجسم وتقيه من التعب والإجهاد السريع.





فعندما تنظر الي مسار كل شيء خلقه الله ستجده يدور عكس عقارب الساعة ونصحت الدكتورة منال ان تكون ممارسات حياتنا عكس عقارب الساعة فمثلا يكون تقليب الطعام والشراب عكس عقارب الساعة سواء نسكافيه او الشاي اوي اي شيء يقلب عكس عقارب الساعه وشرحت منال بطريقة علمية بسيطة من خلال تجربة العسل.





مثال العسل وطريقة استخدامه بطريقة صحية وصحيحة

فيجب ان تكون الجرعة الصحيحه للعسل ٢ ملعقة صغيرة عسل مع ٣ أرباع كوب ماء و يفضل تخفيفها بالماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجسمنا تعمل علي امتصاص اي شيء مخفف بالماء بشكل كامل وسريع.





وبعد تخفيف العسل يقلب عكس عقارب الساعة وذلك لأن الماء تحتوي علي ذره اكسجين وذرتين هيدروجين لما ينقلب الماء عكس عقارب الساعة تعمل علي سرعه الذوبان بين العسل والماء يكون كامل لان الرابطو الكيميائية بين الهيدروجين والأكسجين تكون زاويه الترابط ١٠٤.٥ فتنشأ بينهما عند ذوبان اي مادة بالماء روابط قطبية مؤقتة تسرع من عملية الذوبان بشكل صحيح .





وعند ذوبان العسل بالماء بالطريقة الصحيحة وهي التقليب عكس عقارب الساعة يتم تكوين بعض الشوائب غير المرغوب فيها والتي لا تذاب

وتترك لا تشرب حيث انها تقف في القاع لأنها مواد غير متجانسة.





وقدمت منال أنواع العسل وهما نوعين

1- عسل موسمي طبقا للزراعات النحلة تأخذ الرحيق من كل الثمرات و يأخد الرحيق من الزهره ويبدأ بمزجهم داخل معده النحل بنظام حلزوني او دائري لان بطن النحلة أسطواني ولان البكتيريا والأمراض التي تظهر في توقيت معين ربنا خلق العسل فيه شفاء للناس علي نفس موسم العسل.