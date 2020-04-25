بعد إصابته بـ كورونا.. نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة: لا يجب أن ينسينا رمضان الاحتياط من الفيروس

وجة الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة والذي أعلن اصابتة إصابة بفيروس كورونا الاسبوع الماضي نصائح للمواطنين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك .





أكد علام علي ضرورة عدم تزاحم المواطنين علي محال بيع اليميش بمناسبة حلول شهر رمضان والذي يهدد إصابتهم بالفيروس.





وقال أهنئ الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك ولكن يجب الا ينسينا شهر رمضان توخي الحذر وتجنب الزحام لافتا ان هناك تزاحم لشراء ملابس العيد وهذا يعد خطر كبير خاصة وان الجميع اتجة للشراء مبكرا تجنبا للتزاحم مما أوجد زحام كبير حاليا.

وأشار أن الدولة اتخذت قرار اغلاق المساجد كإجراء احترازي خاصة وان مكان السجود قد يكون سبب في انتقال الفيروس .





ودعا الجميع الي الالتزام خاصة وان هذا المرض ينتشر بصورة كبيرة بجميع دول العالم.



