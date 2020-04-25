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منوعات

عبر الهاتف.. السعودية تعلن عن طريقة لدفع الزكاة أونلاين

السبت 25/أبريل/2020 - 04:43 ص
الهيئة العامة للزكاة
الهيئة العامة للزكاة والدخل
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أماني إبراهيم
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية عن إمكانية إخراج الزكاة اختياريا عبر خدمة مقدمة باستخدام الهاتف المحمول فقط.

ووفقا لموقع مباشر السعودي، فأصبح متاحا إخراج الزكاة عن طريق خدمة هاتف زكاتي وبوابة زكاتي، وتطبيق للهواتف الذكيةز

وتسعى الهيئة إلى توفير خدمات اختيارية للأفراد من خلال هذه المنصات الإلكترونية وذلك لتوفير خدمات اختيارية لدفع الزكاة إلكترونيا، بتزجيه أموال الزكاة المجمعة إلى برنامج الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والخدمة إلكترونية تتزامن مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم التعامل المباشر بالمال، وتم توفير هذه الخدمة بشكل اختياري عبر الهاتف مع إصدار فاتورة للشخص عبر خدمة سداد.

خدمة الزكاة الإلكترونية ليست الأولى من تطبيق زكاتي، فهو يوفر العديد من الخدمات لابناء المملكة، مثل خدمة حاسب الزكاة لتحديد الزكاة الواجبة للفرد، وطرق دفعها بشكل موثوق من خلال نظام سداد.
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