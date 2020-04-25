5 أخطاء تجنبها أثناء القيادة

يتعرض بعض المبدئين في القيادة إلى بعض المواقف خاصة لأن الامر لا يقتصر على القيادة فقط . ومن أجل تذليل بعض العقبات التي عادة ما تواجه السائقين الجدد، إليكم أهم التصرفات التي يجب الحذر من فعلها:





1-من أكثر الأخطاء التي يرتكبها السائق الجديد في بداية رحلة القيادة شغفه وحماسة الزائدة الذي يدفعه للقيادة بطريقة سريعة لان هذا الأمر يؤدي إلى حدوث حوادث وتصادمات.





2- من أكثر الأخطاء هو عدم الالتزام بمسار محدد على الطريق والتي يقع فيها حديث القيادة فنرى أنهم يقودون على منتصف الطريق أو على الجانب.





3- ينسى بعض السائقين الجدد فرامل اليد مرفوعة أثناء قيادة السيارة وهذا الامر يعيق عملية القيادة ويعرضهم للخطر.





4- يقع معظم السائقين المبتدئين في خطأ عدم إضاءة المصابيح خصوصًا خلال فترة الليل، حيث يشعر السائق المبتدأ بالارتباك مما يؤدي إلى نسيان إشعال الاضواء.





5- يواجه بعض السائقين الجدد حالة من القلق والرهبة خشية من التعرض لحادث أو إتلاف السيارة مما يجعلهم يقودون السيارة ببطء