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سيارات

5 أخطاء تجنبها أثناء القيادة

السبت 25/أبريل/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يتعرض بعض المبدئين في القيادة  إلى  بعض المواقف خاصة لأن الامر لا يقتصر على القيادة فقط . ومن أجل تذليل بعض العقبات التي عادة ما تواجه السائقين الجدد، إليكم أهم التصرفات التي يجب الحذر من فعلها:


1-من أكثر الأخطاء التي يرتكبها السائق الجديد في بداية رحلة القيادة شغفه وحماسة الزائدة الذي يدفعه للقيادة  بطريقة سريعة  لان هذا الأمر يؤدي إلى حدوث حوادث وتصادمات.


2- من أكثر الأخطاء هو عدم الالتزام بمسار محدد على الطريق والتي يقع فيها حديث القيادة فنرى أنهم يقودون على منتصف الطريق أو على الجانب.


3- ينسى بعض السائقين الجدد فرامل اليد مرفوعة أثناء  قيادة السيارة وهذا الامر يعيق عملية القيادة ويعرضهم للخطر.


4- يقع معظم السائقين المبتدئين في خطأ عدم إضاءة المصابيح خصوصًا خلال فترة الليل، حيث يشعر السائق المبتدأ بالارتباك مما يؤدي إلى نسيان إشعال الاضواء.


5- يواجه بعض السائقين الجدد حالة من القلق والرهبة خشية من التعرض لحادث أو إتلاف السيارة مما يجعلهم يقودون السيارة ببطء

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