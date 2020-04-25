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أخبار العالم

أمريكا.. تسجل 1258 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

السبت 25/أبريل/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، تسجيل 1258 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعلى الرّغم من هذه الأرقام فإن عددًا من الولايات الأمريكية مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا قرّرت الشروع في رفع تدابير الإغلاق المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء وسمحت بالتالي لبعض القطاعات التجارية بالعودة إلى مزاولة عملها. 

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة حتى الخميس أرواح 49 ألفًا و759 مصابًا. 

بدوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريًّا بالفيروس في الولايات المتّحدة إلى 866.646 إصابة بعدما أتت نتيجة 26.971 فحصًا أجريت خلال 24ساعة إيجابية. 

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