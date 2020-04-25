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سيارات

3 معتقدات خاطئة عن حزام الأمان

السبت 25/أبريل/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يوجد الكثير من الأشخاص لديهم معتقد خاطئ عن حزام الامان ولايفضلون ارتدائه واستخدامه اثناء القيادة حيث أن يعتبر حزام الأمان من وسائل الحماية الأولى من الحوادث في السيارات فقد أثبتت الدراسات أن حزام الأمان يقي أكثر من 15000 شخص سنويًا من حوادث السير 
وفي هذا  التقرير نقدم لك  3 معتقدات خاطئة عن ارتداء حزام الامان في السيارة .

 
1-حزام الامان يعيق الحركة وهذا معتقد خاطئ بين السائقين حيث حصل حزام الامان على الكثير من التعديلات حتى تكون مناسبة للجميع .

 2- لاتساهم احزمة الامان في حماية الحوادث وهذا أمر خاطئ فهي تعمل على تثبيت الجسم في مكانه وبالتالي عدم التعرض للأصطدام في أجزاء السيارة .

3- عدم ارتداء الحزام في نظام الامان  في الوسائد الهوائية  فهو مصمم للعمل بشكل أوتوماتيكي  بناء على حزام الأمان 
 وبعد معرفة فوائد حزام الامان يجب  التوقف عن تلك المعتقدات الخاطئة حول ارتدائه وأبدا  باستخدامه في المسافات القصيرة للمحافظة على سلامتك .

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