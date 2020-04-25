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محافظات

بعد وفاة أول سيدة مصابة بـ كورونا فى الوادي الجديد.. غلق جزئى لمستشفى الداخلة

السبت 25/أبريل/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

سادت حالة من الفزع  بين أسرة التمريض وجميع العاملين بمستشفي الداخلة العام، وذلك عقب وفاة أول حالة لسيدة مصابة بفيروس كورونا  بالوادي الجديد. 


وكان قد أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، عن وفاة أول حالة لسيدة مصابة بكورونا من مدينة موط وتبلغ من العمر 71  عاما  وتم التعامل معها وفقاََ لبروتوكول وزارة الصحة.


وبمجرد العلم بحالة الوفاة ، أعلن اللواء محمد الزملوط  محافظ الاقليم، عن تشكيل فريق طوارئ برئاسة حنان مجدي نائب المحافظ ، لمتابعة الموقف في مركز الداخلة لحين السيطرة على الوضع وتقديم كافة الدعم للأطقم الطبية والمواطنين بمركز الداخلة، كما تقرر غلق مستشفى الداخلة بشكل جزئي والإبقاء على عمل أقسام الغسيل الكلوي والطوارئ والحوادث وحضانات الأطفال فقط، مع استمرار فحص جميع الأطقم الطبية من خلال جهاز الـPCR. بمركز الخارجة.


وتابع المحافظ، إن المحافظة وفرت 15 الف كمامة للأطقم الطبية و25 طن كلور لأعمال التطهير مع استكمال خط التعقيم لجميع المنشآت بمركز وقرى المحافظة.


وأوضح المحافظ ، أنه يجري استكمال عملية  المسح  الشامل لجميع العاملين بالمستشفي من ممرضين وأطباء وعمال وأمن، بالإضافة إلى تطهير كافة أقسام المستشفى بالكامل فى وجود أفراد طاقم متخصص من فرق مكافحة العدوى والطب الوقائي والتعقيم والترصد.


وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لدفن السيدة المتوفاة فى وجود سكرتير عام مساعد محافظ الوادى الجديد وفريق الطب الوقائي والعدوى.


وتابع بأن مديرية الصحة تتابع عن كثب كافة تداعيات الأمر فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد حفاظا على سلامة المواطنين ، مؤكدا أنه جار العمل على حصر جميع المخالطين للحالات المحتجزة والموجودة بمستشفي أبوتيج للحجر الصحى بمحافظة أسيوط وفرض حالة من العزل التام لحين التأكد من خلوها من الإصابة أو إيجابياتها للتعامل الفورى واتخاذ مايلزم من إجراءات وقاية لمنع انتشار العدوى بين أهالى المركز والقري المجاورة.


ارتفاع إصابات كورونا لــ 13 حالة ووفاة سيدة فى الوادي الجديد

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