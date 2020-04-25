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رياضة

مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يهددان مستقبل سانشيز

السبت 25/أبريل/2020 - 05:03 ص
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
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محمد رشاد
يواجه اللاعب أليكسيس سانشيز أزمة بشأن مستقبله لعدم رغبة نادي إنتر ميلان الإيطالي في ضمه بشكل دائم، إلى جانب عدم تواجده في الخطط المستقبلية لمدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير.

ورحل سانشيز عن مانشستر يونايتد وانضم إلى إنتر ميلان، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إنه لا توجد أي نية لدى إنتر ميلان لتجديد إعارة سانشيز أو شرائه بشكل دائم من مانشستر يونايتد، ولم يتمكن اللاعب التشيلي من إثبات نفسه في سان سيرو، نتيجة كثرة إصاباته.

وأفادت أن ذلك الأمر يعني عودته إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى نهاية الموسم الحالي، ولكنه سيواجه مشكلة أخرى.

وأوضحت أن تلك المشكلة تتمثل في أن مانشستر يونايتد لا يريد الاحتفاظ بخدمات سانشيز، حيث أن سولشاير لا ينوي الاعتماد عليه في المستقبل.

وأشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى للتخلص من سانشيز نهائيًا، وهو أمر ليس بالسهل بسبب راتبه المرتفع حيث يحصل على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وسينتهي العقد الحالي لسانشيز مع مانشستر يونايتد في عام 2022.

وأكدت أن مانشستر يونايتد قد يضطر للتوصل إلى حل وسط مع سانشيز عن طريق إقناعه بالحصول على جزء من الأجر الإجمالي الذي كان سيحصل عليه خلال العامين المقبلين، على أن يغادر من الآن، رغم أن ذلك سيكلف خزائن النادي الإنجليزي الكثير.

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