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رياضة

جورجينيو يرحب بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي

السبت 25/أبريل/2020 - 06:00 ص
جورجينيو
جورجينيو
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محمد رشاد
أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن جورجينيو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، يرحب بالانتقال لصفوف يوفنتوس، والعمل مجددًا مع ماوريسيو ساري، مدرب البيانكونيري.

وكان جواو سانتوس وكيل جورجينيو، صرّح بأن مستقبل اللاعب يكمن في تشيلسي ، لكن "سبورت ميدياسيت" تقول إن اللاعب الإيطالي حريص على لم الشمل مجددًا مع ساري.

ويشير التقرير إلى أن جورجينيو، هو الهدف الأول ليوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ازدهر لاعب نابولي السابق في مركز خط الوسط، تحت قيادة فرانك لامبارد، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفين في 37 مباراة هذا الموسم.

واختتمت أن انتقال جورجينيو لليوفي، قد يمهد الطريق لانضمام ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس إلى تشيلسي.
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