لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.





متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة





أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، السبت 25 أبريل ٢٠٢٠، ثانى أيام شهر رمضان نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.أولًا: خط القاهرة / الإسكندريةثانيًا: خط القاهرة / السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقةثالثًا: خط بنها / بور سعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقةرابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياطواعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم