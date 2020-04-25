بعد وفاة اثنين من شبابها..الموت يخطف فرحة رمضان من قرية بالمنوفية

حادث مأساوي ومفجع، واقعة صعبة وغير متوقعة جاء وقعها كالصاعقة علي أبناء قرية رملة الانجب التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية، حيث خطف الموت منهم فرحة وبهجة الشهر الكريم بعد سماعهم خبر مصرع اثنين من خيرة شباب القرية أثناء عودتهم لقريتهم لقضاء أول أيام رمضان في وسط أسرهم وأصدقائهم.





كانت الحياة في قرية رملة الانجب تسير كطبيعتها كل يوم ولم يتغير فيها سوي استعدادات الأهالي لشهر رمضان المبارك فهنا شباب يقوموا بتعليق الزينة داخل شارعهم وعلي الاتجاه الآخر مجموعة من الشباب ايضا يتنافسون لتعليق زينة أفضل منهم ليسعى كل منهم لتجميل الشارع الذي يسكن فيه.





ولكن جاء خبر للقرية وقع على الآذان كوقع الصاعقة لتتبدل أجواء الفرح والسعادة لحالة من البكاء المستمر والهيستيري من كل أهالي القرية ،فقد علم أحد أهالي القرية بوفاة المهندس أحمد فتحي أحد شباب القرية في حادث تصادم أثناء عودته للقرية ليتحول الحال الي هم ‘بكاء من جميع أهالي القرية لما كان يتمتع به من أدب جم وحسن أخلاق ، فضلا عن وجهه البشوش الضاحك دائما في وجه كل من يقابله، إضافة إلى أعماله الخيرية التي كان مداوما عليها بشكل مكثف ،





وبعد دقائق قليلة جاء خبر ىخر للقرية بوفاة الشاب منصور خالد والذي كان يعد من خيرة شباب القرية أيضا فهو لا يختلف كثيرا عن صديقه الذي فارق الحياة معه فقد تبين بعد ذلك أنه كان في عودته للقرية برفقة صديقه المهندس أحمد ليقضيا رمضان وسط أسرهم في القرية ، ولكن قضاء الله كان أسرع من أن يصلا لقريتهم فقد فارقت روحهما الطاهرة أجسادهم قبل أن يصلا لقريتهم ليقضيا شهر رمضان المبارك في المقابر وسط أقاربهم من الأموات بدلا من قضائه وسط رفاقهم.





وشيعت جنازتهم وسط حالة من البكاء الهيستيري من جميع أهالي القرية لتبيت القرية ليلة حزينة باكية علي فراق اثنين من خيرة شبابها.