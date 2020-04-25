3 نصائح لتوفير الوقت في المطبخ خلال رمضان

تمكث المرأة وقت طويل فى المطبخ لتحضير أصناف الطعام ووجبات رمضان ،مما يجعلها تعاني كثيرا ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء ،تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي أبسط النصائح لتوفير وقت إعداد الوجبات .





1- تحضير الطعام من الصفر





استغلي حيل التخزين، لتجنب إهدار الوقت في تحضير الطعام بدءًا من الصِفر، فمثلًا، تخزين أكياس البصل المفروم في الفريزر والصلصة المجهزة من قبل، كذلك أكياس الخضار واللحوم الحمراء والبيضاء المتبلة ومخزنة في الفريزر من قبل.





2- عدم وضع جدول للوصفات كل يوم





التحضير مسبقًا ووضع جدول بالوصفات التي تريدين طبخها يوميًا، وعلى مدار الشهر الكريم، يسهل عليكِ المجهود المبذول والوقت الضائع. فإذا كان لديكِ جدول يومي بأفكار محضرة مسبقًا لوصفات طهي، سيوفر عليكِ الكثير من وقفة المطبخ.





3-عدم الترتيب



