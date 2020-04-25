تحسبًا للرحيل .. الإنتاج الحربي يبحث عن حارس مرمى

بدأت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق فى البحث عن حارس مرمى مميز للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جاء قرار الإدارة تحسبا لرحيل عامر عامر حارس مرمى الفريق بعد تلقيه عروضًا مميزة ، ويأمل مسئولو الإنتاج فى التعاقد مع حارس مرمى مميز يستطيع الدفاع عن عرين فريق الكرة بجانب أحمد يحيى الحارس الحالى.





وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى تلقى ناديه عرضًا سعوديًا للتعاقد مع عامر عامر، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على طريقة البيع النهائى.





وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن النادى السعودى قدم عرضا رسميا للتعاقد مع عامر عامر، وطلب من الإنتاج تحديد قيمة الصفقة فى ظل تمسكهم الكبير بالحارس الموهوب.





وأضاف المصدر، "ندرس العرض المقدم من النادى السعودى ونستطلع رأى الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار واللاعب أيضًا الذى يرتبط بتعاقد ممتد معنا حتى نهاية الموسم المقبل".