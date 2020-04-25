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سيارات

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة بورش عن بيع السيارة الإنتاجية الأخيرة من الجيل الماضي من أيقونتها 911 في مزاد خيري خصصت عوائده لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.


وقال Klaus Zellmer، المدير التنفيذي لبورش أمريكا الشمالية: "عندما بدأنا هذا المشروع أردت استخدام صوتنا للمساعدة في زيادة الوعي بالتمويل للعمل الرائع لشركة United Way".


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وأضاف: "يسعدني أنني ساعدت في لفت الانتباه إلى جهودهم وأنا أقدر بشدة كرم ولطف جميع المشاركين والعميل الفائز بالمزاد، نحن نشارك بالعطاء من خلال تقديم تبرعنا بثمن بسيارة مهمة في تاريخنا" .


كانت تلك النسخة الأخيرة من 911 هي أحد نسخ فئة رودستر محدودة الأنتاج والتي تحمل محرك 6 سلندر مستقيم 4.0 لترًا ينتج 503 حصان وعزم 470 نيوتن متر مع ناقل حركة يدوي.


تحتاج رودستر 911 إلى 4 ثوان فقط لتحقيق تسارع 0-100 كم/س وتبلغ سرعتها القصوى 310 كم/س.

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا
بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا
بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا
بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا
بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا
بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا
بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا
بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا
بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا
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بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا

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